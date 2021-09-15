В Бавлинском районе РТ к думским выборам оборудованы 38 избирательных участков

В Бавлинском районе Татарстана к предстоящим выборам оборудованы и полностью готовы 38 избирательных участков: 16 участков в городе и 22 — в районе. Об этом в Instagram сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Бавлинского района Римма Султанова.

«17, 18 и 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу — главный законодательный орган нашей страны. Какие законы напишут — по тем мы и будем жить. Поэтому для нас очень важно, чтобы выборы прошли легитимно, открыто. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас пришел и изъявил свое желание, кого вы хотите избрать», — отметила председатель избирательной комиссии.

В общей сложности в муниципалитете в выборах могут принять участие 22 849 бавлинцев: 13 336 избирателей числятся в городе и 9 513 человек — в районе.

На сегодняшний день участковая комиссия разносит пригласительные и предлагает голосовать на дому — для тех, кто себя плохо чувствует или опасается идти на участки, где будет много народа.

«Ситуация по коронавирусу в районе остается напряженной, более 50 человек находятся в ковид-больнице, именно поэтому пожилым людям предлагают голосовать на дому. Голосование на дому будет проведено с проведением всех санитарно-эпидемиологических требований. Уже более 20% населения изъявили желание голосовать на дому. ТИК еще продолжает принимать заявления желающих голосовать дома», — пояснила Римма Султанова.

Председатель ТИКа Бавлинского района проинформировала избирателей о бюллетенях на выборах. Каждый избиратель получит по два документа — по выборам кандидатов от Альметьевского одномандатного округа, куда входит и Бавлинский район (в бюллетене указано девять кандидатов) и по выборам политических партий (14 партий).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для осенних выборов изготовлено порядка 6 млн бюллетеней.