Андрей Кондратьев: «Осенние выборы станут самыми технологическими за всю историю»

О финальной подготовке к выборам в Госдуму VIII созыва, возможных формах голосования и безопасности избирателей рассказал в ИА «Татар-информ» председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «Осталось девять дней до начала голосования, это фактически 217 часов. Очень ответственный период»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы вышли на финишную прямую по подготовке к проведению выборов»

В Татарстане сегодня начали работу 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий. В ближайшие дни участковые избирательные комиссии будут заниматься сверкой списков избирателей. По словам Андрея Кондратьева, избиратели также могут уточнить свои данные в участковых комиссиях.

«Мы вышли на финишную прямую по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы и других выборов, проходящих 17, 18, 19 сентября. Осталось девять дней до начала голосования, это фактически 217 часов. Очень ответственный период. Практически все возможности наших кандидатов и политических партий задействованы. Уже сегодня в рамках подготовки к проведению голосования члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей. Сами избиратели в свою очередь также могут уточнить свои данные в участковых комиссиях», — сказал Кондратьев.

В Татарстане сегодня начали работу 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

С сегодняшнего дня также вышли на работу 22 тысячи членов участковых комиссий — ответственные и подготовленные они уже приступили к своей работе, подчеркнул Кондратьев.

Для выборов изготовлено порядка 6 млн бюллетеней

Сегодня с утра Андрей Кондратьев вместе с членами Центризбиркома РТ посетил комплекс «Идел-Пресс», где ранее происходило создание бюллетеней. Делегация осмотрела складские помещения типографии с упакованными бюллетенями, а также проконтролировала процесс уничтожения отбракованных экземпляров.

«Сегодня завершается доставка избирательных бюллетеней в территориальные избиркомы муниципальных районов республики. Это очень ответственный этап, потому что в этом году мы работаем в новом формате: отправка происходит постепенно, в течение нескольких дней», — отметил Кондратьев.

Перед отправкой бюллетени в грузах были пересчитаны, после чего их передали под вооруженную охрану ГУП «Спецсвязь» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что перед отправкой бюллетени в грузах были пересчитаны, после чего их передали под вооруженную охрану ГУП «Спецсвязь». Грузовики с главным документом предстоящих осенних выборов в первую очередь поедут в районы республики — каждый блок с бюллетенями имеет отметку с конкретным пунктом назначения.

«Эти грузовики направятся в Нижнекамский, Альметьевский и Набережно-челнинский округа. В последнюю очередь, к вечеру, будет отправка в территориальные комиссии, расположенные в Казани. Такой механизм логичен и понятен. Также с сегодняшнего дня в штатном режиме начинают работать участковые избиркомы», — пояснил глава ЦИК РТ.

Он напомнил, что всего для предстоящих выборов в республике было изготовлено порядка 6 млн бюллетеней. В это число входят как бюллетени для голосования на думских выборах, так и на дополнительных выборах в Госсовет РТ.

Избирательные участки в Татарстане будет круглосуточно охранять полиция

В Татарстане с 16 сентября сотрудники правоохранительных органов в круглосуточном режиме будут обеспечивать охрану избирательных участков. Ранее сотрудники полиции обеспечивали безопасность на УИКах лишь на протяжении 12 часов.

По словам Андрея Кондратьева, чтобы обеспечить нужным количеством полицейских избирательные участки, проделан огромный объем работы.

Ранее сотрудники полиции обеспечивали безопасность на УИКах лишь на протяжении 12 часов, а с 16 сентября – будут охранять участки круглосуточно Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В некоторых районах нет даже такого количества сотрудников МВД, чтобы обеспечить охрану участков избирательных комиссий, и поэтому идут переброски сил и средств в целях обеспечения УИКов охраной. Это огромная ответственность», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, вопрос по сохранности бюллетеней на УИКах волнует сегодня многих избирателей. «Избирательная система своевременно отреагировала на запрос общества и предлагает нововведение, которое станет дополнительной гарантией к открытости и легитимности выборов, доверии избирателей к этой процедуре», — отметил Кондратьев.

Три формы возможного голосования

Председатель ЦИК РТ развенчал фейки о возможных альтернативных местах голосования на думских выборах в Татарстане.

По словам спикера, проголосовать можно будет только на стационарных участках, на дому и в труднодоступных населенных пунктах.

«Не будет голосования ни на придомовой территории, ни на пеньках, ни на соснах, ни на полянках, ни на детских площадках... Это фейк изначально» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Я перечислил три формы возможного голосования. Фейк вчерашнего дня — яркий и показательный — якобы в Ивановской области и Марий Эл разрешили где-то голосовать, кто-то им сказал...Никто никому ничего дополнительно не разрешает! — подчеркнул Кондратьев. — Не будет голосования ни на придомовой территории, ни на пеньках, ни на соснах, ни на полянках, ни на детских площадках, нигде не будет, этой формы голосования нет. Это фейк изначально. Это заброс темы, чтобы на этой площадке „потанцевать“».

Для того, чтобы жители Татарстана смогли проголосовать независимо от места нахождения, помимо стационарных участков, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан: больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, санаториях, на вокзале, в аэропорту.

Свыше 14 тыс. татарстанцев проголосуют на выборах не по прописке

В Татарстане завершается прием заявлений о голосовании по месту фактического нахождения в дни выборов. На текущий момент заявки по технологии «Мобильный избиратель» подали более 14 тыс. жителей республики.

Кроме того, с 3 и 4 сентября в голосовании принимает участие 144 страны, более 340 участков наших граждан, находящихся за рубежом, могут проголосовать благодаря этой технологии.

Количество людей, воспользовавшихся технологией, говорит о востребованности „Мобильного избирателя“ и о его удобстве. Если избиратель знает, что в дни голосования будет находиться, например, в командировке, он может подать заявление и 17, 18 или 19 сентября прийти на выборы на удобный для себя избирательный участок. Меньше недели осталось до завершения приема заявлений, стоит поторопиться», — предупредил Андрей Кондратьев.

При подаче заявления по мечту фактического нахождения важно указать избирательный участок, где планируется голосовать Скриншот cikrf.ru

Подать заявление, чтобы проголосовать там, где удобно, можно до 13 сентября через портал госуслуг, в офисах МФЦ и территориальных избиркомах. Принимать такие заявления начали и в участковых комиссиях с сегодняшнего дня, 8 сентября. При подаче заявления важно указать избирательный участок, где планируется голосовать. Выбрать его можно на сайте Центризбиркома РТ в разделе «Найди свой избирательный участок» или через чат-бот республиканского Центризбиркома в мессенджере Тelegram.

«Тelegram бот был запущен в прошлой избирательной кампании, сейчас уже это не экспериментальный проект, а живой механизм избирательной кампании, который подсказывает избирателю, где ему голосовать», — напомнил Кондратьев.

Работать на выборах будут 15 тыс. наблюдателей

Еще одним революционным новшеством в избирательной системе голосования Татарстана стала организация центров общественного наблюдения — это место для тех, кто интересуется, следит и принимает участие в процессе выборов. В этом году наблюдателями станут 15 тыс. человек, среди них и блогеры.

При этом блогеров не будут специально привлекать к осенним выборам. «Как можно их привлекать их? Это такая категория людей, которые придут сами, если им будет интересно, — уверен глава ЦИК РТ. — Впрошлом году было сделано предложение ребятам — профессионалам, которые работают в этой среде, принять участие. Очень настороженно они его восприняли, но восприняли. У меня была встреча с блогерами—наблюдателями. Они работали на участках. Это взаимное сотрудничество».

Еще одним революционным новшеством в избирательной системе голосования Татарстана стала организация центров общественного наблюдения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кондратьев напомнил, что впервые привлекли блогеров к выборам именно в Республике Татарстан. И сейчас данная идея тиражируется во многих регионах нашей страны.

«Некоторые уже и не помнят, что это — наш проект. Нужно говорить об этом больше, — подчеркнул глава ЦИК РТ. — Как, например, и о форуме избирателей. Где еще в России, кроме Татарстана, есть свой форум избирателей? <...> А ведь его пользователи очень активные и задают очень острые вопросы».

Избирательные участки защитят от Covid-19

Все участковые избирательные комиссии в Татарстане обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Поставки завершились за месяц до начала голосования. Всем избирателям на входе в участок будут проводить термометрию. Здесь же разместят антисептики для рук, маски, перчатки, авторучки для избирателей. На полу будет специальная разметка для обозначения необходимой санитарной дистанции. Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Всем избирателям на входе в участок будут проводить термометрию. Здесь же разместят антисептики для рук, маски, перчатки, авторучки для избирателей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Проведен огромный объем работы. Доставлено порядка 12 млн наименований всей продукции. Все это сделано для того, чтобы на участке было безопасно, чтобы защитить избирателей», — подчеркнул Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ отметил, что при голосовании не важно, вакцинирован или не вакцинирован избиратель, сделать волеизъявление может любой желающий. Среди представителей участковых избирательных комиссий 66% вакцинированы, добавил спикер.

К следующим выборам Татарстан станет площадкой для онлайн-голосования

К следующей избирательной кампании Татарстан подойдет на уровне пользователей онлайн-голосования. Председатель Центризбиркома РТ напомнил, что предварительный эксперимент по проведению онлайн-голосования был проведен в мае — на выборах в Государственную Думу.

Спрос на онлайн-голосование есть. И это удобно — особенно для молодежи Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«К следующим выборам Татарстан подойдет на уровне пользователей. По крайней мере, Центральная избирательная комиссия РТ все для этого сделает. В мае была тренировка, и мы приняли в ней участие, — заявил спикер. — У нас в Татарстане заявилось 60 тысяч избирателей, значит спрос есть. И это удобно — особенно для молодежи. Мой личный вопрос <...> почему из 60 тысяч заявившихся проголосовал лишь 61%? Почему вот так?»

Кондратьев напомнил, что Татарстан является лидером цифровых технологий среди регионов. Поэтому для республики естественно принимать участие в эксперименте по проведению электронного голосования.

Тем не менее, республика пока не готова окончательно отказаться от традиционных форм голосования, уверен Кондратьев. Выборы стали в Татарстане хорошей и доброй традицией, когда люди заранее готовятся к этому событию. Идут на избирательные участки семьями, с прекрасным настроением, с тем, чтобы выразить свою гражданскую позицию.