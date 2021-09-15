В ковид-госпитале Бавлов готовятся развернуть дополнительные койки

Фото: архив «Бавлы-информ»

Во временном инфекционном госпитале, расположенным в Центральной районной больнице Бавлов, планируется развернуть дополнительные койки. С начала сентября госпиталь уже расширялся с 30 до 43 коек, накануне главврач медицинского учреждения Глеб Алексеев принял решение об увеличении мест для пациентов до 55. «Запрос в Министерство здравоохранения РТ о расширении госпиталя уже направлен, в ближайшие дни госпиталь расширится на 5 коек», — отметил медик.

На встрече с руководством района главврач уточнил, что во временном инфекционном госпитале Бавлов находятся 50 пациентов, один из которых в реанимации. Увеличение количества заболевших медик связывает в том числе с упавшими вдвое темпами вакцинации.

По информации «Бавлы-информ», в районе на сегодня вакцинированы 9 440 человек — это всего 30% от взрослого населения. За одну неделю прививку от коронавирусной инфекции сделали 215 человек, а ранее бавлинцы прививались по 500 человек в неделю.

Как отметил главный врач районной больницы, вирус не может уйти, так как нет коллективного иммунитета. Несмотря на то, что массовая вакцинация от Covid-19 началась еще в декабре 2020 года, до сих пор в районе есть граждане, которые отказываются делать прививку от вируса.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сравнил неблагоприятную ситуацию с замкнутым кругом. «Мы как в замкнутом круге: кто-то уже вакцинируется повторно, заботясь о своем здоровье и здоровье близких людей, а, так называемые, антипрививочники не позволяют нам достичь коллективного иммунитета и приостановить распространение коронавирусной инфекции», — сказал он.

Вакцинацию в Бавлинском районе можно пройти в молодежном центре «Ватан» — с 9.00 до 12.00; в Центральной районной больнице с 8.00 до 17.00 и дополнительно — с 17.00 до 19.00; в сельских поселениях можно обратиться в фельдшерско-акушерские пункты. Записаться на прививку можно по телефону Call-центра: 8(85569) 6-14-41.

«За весь период пандемии коронавирус подтвержден у 123 жителей», — сообщил ИА «Татар-информ» Роспотребнадзор по РТ в Бавлинском районе.

Всего в Татарстане провакцинирован 1 042 261 человек (прирост за сутки — 3 850), из них 903 568 получили вторую прививку, о чем ранее сообщало агентство.