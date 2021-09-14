Еще 51 человек в Татарстане заболел коронавирусом

В Татарстане зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом, все контактные.

«21 человек госпитализирован, 30 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 14, в Зеленодольском и Тукаевском районах — по 3, в Альметьевском, Высокогорском, Елабужском — по 2, в Аксубаевском, Атнинском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском — по 1.

На 14 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 166 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 22 775 человек, в том числе 54 за минувшие сутки.

Всего провакцинирован 1 042 261 человек (прирост — 3 850), из них 903 568 получили вторую прививку.