В Бавлах впервые состоялся фестиваль креативных саней

В Бавлинском районе Татарстана впервые состоялся фестиваль креативных саней «Зима 2022». В нем приняли участие образовательные организации района, сельские поселения и предприятия города. Также сюда приехали гости из Уруссу, сообщает «Бавлы-информ».

Участники мероприятия создавали сани по своим индивидуальным задумкам, поэтому похожих повозок не было. На суд жюри были представлены сани в виде летучего корабля, корзины с ягодами, автомобиля и даже ступы Бабы-Яги.

Сотрудники детского сада «Аленка» соорудили сани в виде избушки на курьих ножках. Главной деталью этого сооружения стали курьи ноги из старых капроновых колготок. Название этому креативным саням было выбрано под стать облику — «Бабки-Ёжки на стиле».

По словам воспитателя детсада Фариды Ендиряковой, избушка на курьих ножках выдержана в стиле постмодернизма.

«Она у нас получилась модная, смотрите, сколько на курьих ногах браслетов, даже часы есть. Стараемся идти в ногу со временем», — сказала она.

Главным условием конкурса было то, что сани должны были ехать, причем не только скатиться с ледяной горы, но и не потерять управление.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль креативных саней «Зима 2022» пройдет в девяти городах Татарстана.