Фестиваль креативных саней «Зима 2022» пройдет в девяти городах Татарстана. Старт начнется 4 января в Нурлате, 5 января веселое мероприятие затронет Лениногорск, Азнакаево и Джалиль, 6 января в нем смогут поучаствовать жители Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили организаторы.

В таком большом масштабе фестиваль пройдет впервые. Например, пять лет назад в Альметьевске в подобном зимнем мероприятии принимали участие только предприятия и организации, в этом же году для участия смогут заявиться абсолютно все желающие.

«Принять участие могут как предприятия, так и отдельные семьи, а также и отдельные личности. 2022 год начнется с веселого развлечения. Фишки фестиваля будут зависеть от самих участников, совершенно нет ограничений по фантазии, главное, чтобы это было интересно!» — отметил собеседник агентства.

Фестиваль будет состоять из двух частей. Первая — презентация и парад саней, вторая — скатывание с горы. Победителей и призеров ждет внушительный призовой фонд.

Любой желающий может отправить заявку на участие в конкурсе до 20 декабря 2021 года на электронный адрес konkurs.saney2022@mail.ru. Организаторы просят при подаче заявок указать ФИО, контактный номер телефона и город.