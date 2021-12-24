На площади Дворца молодежи в Бугульме появился трехметровый тигр Тагир

Площадь молодежного центра в Бугульме украсила фигура наступающего символа года — объемная фигура тигра, которого местная молодежь тут же назвала Тагиром.

Полосатая фигура расположена на постаменте из снега. На голове у Тагира шапочка Деда Мороза, за спиной рюкзак-мерч с логотипом Дворца Молодежи и хештегом Бугульма. Он широко улыбается, а в левой лапе телефон, на который он делает селфи.

Высота фигуры составляет 3 метра, он полностью сделан из снега бугульминской семьей Залялиевых. Мама Альфия и сыновья Айрат и Ринат очень постарались и мастерски подошли к делу. Тигренок Тагир получился очень красочным, позитивным и современным.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в администрации района, в этом году площадь украшена по мотивам мультфильма «Умка». Здесь появились новогодние домики, шрифтовая композиция «Ложкой снег мешая», фигура Большой медведицы, навес с подвесными звездами. В общей сложности на украшение площади было направлено 2,6 млн рублей.

Завтра, 25 декабря, в 14.00 на этой площади состоится открытие елки с участием Кыш Бабая. Гостей праздника ждут несколько игровых площадок, конкурсы, подарки, игры. В 14.30 участники праздника станут свидетелями крио-шоу и шоу барабанщиков. Также будет организовано катание на лошадях.

В 15.00 начнется торжественный концерт, в рамках которой зрителям покажут театрализованную сказку «Умка встречает Новый год». Далее выступит фаер-шоу Extra, состоится праздничный салют и дискотека.