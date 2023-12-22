В Татарстане после 16 лет ожидания реконструировали еще один ледовый дворец

Фото: Айгуль Идиятуллина

Сегодня в Бавлах после реконструкции состоялось открытие ледового дворца «Девон». Его обновление стало настоящим событием для жизни города — в этом году спортивному объекту исполнилось 16 лет.

«В прошлом году выиграли грант на ремонт здания. С мая по октябрь произвели ремонт раздевалок, фойе, душевых. Также было софинансирование из республиканских денег и из местного бюджета для приобретения инвентаря, оборудования», — рассказал директор ледового дворца Равиль Мухаметзянов.

Фото: Айгуль Идиятуллина

При обновлении учреждения большой упор был сделан и на воспитательный момент.

«Во время реконструкции мы общались с родителями, тренерами, детьми, и было принято такое решение, что наших детей мы будем воспитывать в духе советского и российского хоккея. Думаю, это будет положительным примером, тем более дети сами выбирали кумиров в каждой раздевалке», — отметил глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

Фото: Айгуль Идиятуллина

На базе ледового дворца сегодня функционируют секции по хоккею и фигурному катанию, в которых занимаются около 250 детей и работают 5 тренеров-преподавателей.

«С наслаждением приходим сюда, шикарные раздевалки с санузлами, холл расширился, оформлены стенды и тренерская часть. Созданы все условия для занятий хоккеем для мальчишек. Мы, как тренеры, постараемся хорошие результаты давать», — поделился тренер по хоккею Владимир Орлов.

Фото: Айгуль Идиятуллина

В честь открытия ледового дворца был организован турнир по хоккею «Кубок Ганиева», посвящённый памяти заслуженного нефтяника России, почётного гражданина города Бавлы Гали Ганиева. К примеру, в период его руководства были построены концертный зал ДК им. Мусы Джалиля, крытый бассейн «Нефтьче», санаторий «Иволга», мечеть, церковь, школы, детские сады, жилые кварталы города.

На церемонии открытия присутствовал и его сын Булат Ганиев. Почётными гостями праздника также стали депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин, генеральный директор общества «Алойл» Риф Вафин. Булат Ганиев поблагодарил за организацию турнира и выразил надежду, что он станет ежегодным в память тех дел, которые совершил его отец для города и района.

Фото: Айгуль Идиятуллина

За «Кубок Ганиева» в течение двух дней будут бороться команды юношей 2014-2015 годов рождения из Бавлов, Туймазов, Азнакаево и Бугульмы. Завтра будут награждать победителей турнира.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новый ледовый дворец в Нижнекамске.