«В регионах с ревностью смотрят на то, что Татарстан “выкачивает” молодежь»

Миграция абитуриентов в Казань из соседних регионов Приволжья вряд ли сократится в ближайшие годы – республика давно победила в борьбе за привлечение молодежи. Но сколько молодых людей уезжает из Татарстана учиться в Москву и вузы в других регионах, «Татар-информу» рассказал научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.

Нияз Габдрахманов: «Приток большого количества молодежи влияет на половозрастную структуру населения, на ее омоложение»

Фото: предоставлено Ниязом Габдрахмановым

«Кроме притоков молодежи стоит помнить и про отток»

Нияз Камилевич, вузы Татарстана и Казани как университетского центра федерального уровня являются крайне привлекательными для абитуриентов из регионов Приволжского округа. Какие плюсы этой ситуации вы видите?

Привлекательность Казани как комфортного города для жизни служит главным фактором для устойчивости потоков студенческой миграции. Потому что если мы говорим про высшее образование, то это все-таки всегда городская история, ведь университеты в России располагаются в городах за редким исключением. И всю выгоду от приезда молодежи получают именно города. В чем это проявляется?

Понятно, что приток молодежи влияет на половозрастную структуру населения, на ее омоложение. Он приводит к появлению отдельных молодежных кварталов вроде Деревни Универсиады. Мировой опыт показывает, что там, где размещен университетский кампус, очень много молодежи снимает жилье, то есть приезд молодежи влияет в целом на увеличение спроса на аренду недвижимости, на рост стоимости жилья. Эти же потоки формируют определенные центры досуга, общественного питания, развлекательных учреждений. Все это влияет и на развитие инфраструктуры, и на обновление жилого фонда.

«Привлекательность Казани как комфортного города для жизни служит главным фактором для устойчивости потоков студенческой миграции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А минусы есть?

Кроме притоков молодежи стоит помнить и про отток. Казань и Татарстан являются привлекательными с точки зрения социально-экономического развития, качества инфраструктуры. Все больше людей в туристских целях рассматривают республику и город для посещения. Тем не менее, если посмотрим на выпускников казанских школ – высокобалльников, победителей Всероссийской олимпиады школьников, то они редко рассматривают вузы Казани. Чаще всего они выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из фактов, который меня в свое время сильно удивил, – миграционный прирост в целом по Татарстану за последние несколько лет (в 2017-2021 годы) был положительным. То есть приезжало в республику больше, чем уезжало. По данным Росстата, если в 2017 году прирост составлял 1099 человек, то в 2021-м – 3756 человек. Однако если взять только возрастную группу 18-летних, то за те же годы миграционный прирост был отрицательным.

Я всегда считал, что Татарстан является привлекательным не только для трудоспособного населения, но и для молодежи тоже. Но, как ни странно, уже давно 18-летних уезжает из республики больше, чем приезжает. А это именно тот возраст, когда молодые люди поступают на первый курс бакалавриата, специалитета. Отток этой молодежи – минус для республики. Кстати, как раз за счет того, что вузовская система в Татарстане очень развитая и привлекательная для иногородних студентов, она в принципе «заточена» на компенсацию оттока местных ребят и на замещение их теми, кто приезжает. Если бы такой привлекательности местных вузов не было, Татарстан очень сильно потерял бы с точки зрения человеческого капитала.

«Это еще называется “голосование ногами”»

А почему, на ваш взгляд, такой большой приток стабильно дает Башкортостан?

Я был недавно на стратегической сессии в Башкортостане, и там действительно рассматривают Татарстан как очень сильного конкурента в этом плане. И с определенной ревностью смотрят на то, что Татарстан «выкачивает» молодежь из Башкирии в целом. Но причины такого положения очевидны. И это относится не только к Башкирии. Прежде всего, это разрывы с точки зрения уровня социально-экономического развития. Если у человека есть возможность выбора и финансы, то он всегда выберет более благоприятный регион для проживания и именно путем миграции проявит свои предпочтения. Это еще называется «голосование ногами».

«Вузы Татарстана все равно в большей степени ориентированы на местный рынок» Фото: © «Татар-информ»

Если из региона куда-то уезжают люди, то их, скорее всего, там что-то не устраивает. А в случае с молодежью – она не видит там перспектив для личностного роста. Здесь можно предположить, что система образования в Башкортостане чем-то не устраивает абитуриентов. Тем более что молодежь сейчас очень прагматична. Они сразу смотрят далеко и, когда выбирают университет, заранее продумывают, где будут работать. Возможно, рынок труда в Башкирии не столь привлекателен для местных. Еще одним важным мотивом выбора является, конечно же, развитость инфраструктуры города. А Казань является очень привлекательным городом с точки зрения инфраструктуры. Да и просто это красивый город.

А национальный фактор здесь не играет роли?

Возможно, играет. Но с научной точки зрения я не могу однозначно оценить этот факт. Отмечу еще один нюанс. Вообще, чтобы объективно ответить на вопрос про «выкачивание» ресурсов из одной республики в другую, нужно посмотреть, сколько в Башкирию приезжает студентов. Ведь в Уфе тоже расположены сильные вузы. Один из них можно назвать ведущим в области подготовки специалистов для нефтегазовой сферы – Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Второе – надо посмотреть, какова доля уезжающих в общей когорте этого возраста. На мой взгляд, отток-то на самом деле не такой уж большой. Например, в этом году только в Казанский федеральный университет (КФУ) поступило 763 студента из Башкортостана. Это примерно 1,8% от численности 18-летних жителей этой республики. Башкортостан поставляет в Татарстан больше всего студентов, но ведь и в этой республике в принципе проживает больше населения, чем, допустим, в Чувашии. И, вероятно, для Чувашской Республики отъезд молодых будет большим ударом. Например, по моим расчетам, только в три вуза Татарстана (КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ) в 2022-м оттуда поступило 4,2% молодежи в возрасте 18 лет, из Ульяновской области – 2,5%, а из Марий Эл вообще почти 4,5%. Просто в силу того, что сами республики по численности населения поменьше. Тогда как для Башкирии эта доля составила 2,7%. Поэтому в абсолютных значениях больше всего приезжает из Башкортостана, но максимальный удар по численности молодежи получает Марий Эл.

Но все же если посчитать приток абитуриентов из Башкортостана и других соседних с Татарстаном регионов, то в абсолютных выражениях это будут не такие большие цифры. В этом плане вузы Татарстана все равно ориентированы на местный рынок. Порядка 80% первокурсников – это выпускники школ самой республики. Это меньше, чем в среднем по России (30%), и в других крупных университетских центрах, где особенно велика доля студентов из других регионов: Санкт-Петербург (50%), Томск (50%), Москва (45%), Новосибирск (40%).

«Молодежь сейчас очень прагматична. Они сразу смотрят далеко и, когда выбирают университет, заранее продумывают, где будут работать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Инвестиции в высшее образование – это хорошие инвестиции»

Пусть это небольшой процент, но уезжают учиться в другой город, в данном случае в Казань, как правило, самые лучшие…

С точки зрения качества человеческого капитала потери для регионов-«поставщиков» могут быть серьезные. Но как их оценить? Кстати, для вузов привлечение лучших абитуриентов – один из инструментов, который позволяет поднять средний балл ЕГЭ. Если они будут ориентироваться только на местных, то достигнуть такого повышения не получится. А если ориентироваться на приезжих, то получится. Ведь приезжают всегда мотивированные ребята, которые более осознанно делают выбор, способны сорваться с родных мест, более талантливые. Хотя под талантом можно подразумевать все, что угодно.

Порядка 30 тысяч иногородних студентов учится в вузах Татарстана. Но сколько из них потом останется?

Это очень важный вопрос. К сожалению, мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ не публикует в открытом доступе уже несколько лет, хотя в свое время это был очень полезный ресурс как для исследователей, так и для университетов. И тогда Татарстан как раз характеризовался тем, что сюда приезжают абитуриенты и не так много уезжает выпускников. И это огромный плюс для региона. Это как раз история об инвестициях в образование людей, чтобы они потом реализовывали полученные знания здесь же, на месте. С этой точки зрения такие инвестиции в высшее образование – это хорошие инвестиции.

«Татарстан характеризовался тем, что сюда приезжают абитуриенты и не так много уезжает выпускников. И это огромный плюс для региона» Фото: © «Татар-информ»

Если мы говорим про перспективы, то как вузам Татарстана работать над привлечением иногородних абитуриентов?

Я бы порекомендовал взяться за аналитику. В свое время я обращался к Министерству образования и науки РТ, и мне не удалось ответить на вопрос «куда уезжает наша молодежь, в частности – выпускники школ Татарстана». Как я уже говорил, для Татарстана это интересная история с точки зрения образовательной миграции. Важно ведь не столько понимать, куда уезжают лучшие выпускники школ, сколько причины переезда.

Если ребенок хочет получить образование в престижном вузе Санкт-Петербурга, Москвы или других городах, то нужно задать себе вопрос: можем ли мы создать условия, чтобы они вернулись? Ведь если студент получит качественное образование в Москве, то это может быть более эффективно с точки зрения экономики. Татарстан вроде как не инвестировал в его образование, но получит в итоге «готового» высококлассного специалиста, который может принести пользу экономике республики. Если мы на первом этапе будем понимать треки, то есть ориентацию на переезд, будем понимать мотивы, то сможем повлиять на эти процессы.

Но доля – 20% иногородних – вряд ли в ближайшее годы сильно изменится?

По моим подсчетам, это даже меньше, чем было раньше. Несмотря на то что ЕГЭ должно было расширить границы и предполагалось, что молодежь начнет активно перемещаться по всей стране, такого на самом не произошло. Все равно люди рассматривают ближайшие регионы. Если абитуриент и уезжает, то, как правило, не очень далеко. Поэтому Татарстан априори будет привлекать молодежь из соседних регионов. И предпосылок для какой-то радикальной смены географической специфики притока абитуриентов в вузы Татарстана я пока не вижу.

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