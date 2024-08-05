В Башкортостане нашли тело утонувшего на сплаве челнинца

В Бурзянском районе Башкортостана найдено тело татарстанского туриста, утонувшего во время сплава. Его поиски длились 8 дней. Об этом этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, тургруппа из 35 человек сплавлялась на катамаранах по реке Белая. Во время сплава в районе скалы Большой амфитеатр житель Набережных Челнов упал с катамарана в воду. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, был без спасательного жилета и сразу ушел под воду.