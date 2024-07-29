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В Башкортостане спасатели ищут челнинца, который во время сплава выпал с катамарана
В Бурзянском районе Башкортостана спасатели ищут жителя Татарстана, который упал с катамарана в воду во время сплава. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
Тургруппа из 35 человек сплавлялась на катамаранах по реке Белая. Во время сплава в районе скалы Большой амфитеатр 50-летний житель Набережных Челнов упал с катамарана в воду. Он был без спасательного жилета и сразу ушел под воду.
«Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски мужчины. Пока результатов нет», – уточнили в ведомстве.
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