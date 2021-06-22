В Башкирии вступила в силу часть коронавирусных ограничений

С сегодняшнего дня в Башкирии вступили в силу ограничения на посещение учреждений культуры и спорта. Так, доступ в музеи, театры, кинотеатры, клубы, на массовые спортивные мероприятия открыт только для привитых посетителей, при предъявлении справки с отрицательным результатом ПЦР-теста либо справки о наличии противопоказаний на проведение вакцинации. Правила действительны для жителей старше 18 лет.

Как сообщает ИА «Башинформ», в республике также ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и дистанции. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Это требование действует до 2 июля.

С 29 июня эти требования начнут распространяться на точки общепита, учреждения спорта, салоны красоты, общежития, междугородние пассажирские перевозки.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил до 25 июня обеспечить в республике вакцинацию от коронавируса не менее 30% госслужащих, к 2 июля — 60% служащих, о чем сообщало ИА «Татар-информ». В то же время обязательную вакцинацию в РБ пока вводить не планируют.