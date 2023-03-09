В Башкирии представили рабочий прототип говорящей по-башкирски «умной» колонки

Разработчик из Уфы Айгиз Кунафин представил прототип «умной» колонки, которая понимает запросы и отвечает по-башкирски. Видео опубликовано в Телеграм-канале проекта «Һомай» — такое название получила интеллектуальная станция.

На видео колонка отвечает на вопросы о времени, высоте башкирских гор и о том, сколько районов есть в республике.

Ранее в интервью «Миллиард татар» Айгиз Кунафин рассказал, что работа над проектом началась в 2020 году, во время всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса. Сначала программист хотел создать сайт, который бы автоматически обрабатывал выполненную домашнюю работу школьников (сам Кунафин – отец четверых детей). Но, когда изоляция закончилась, подобный сайт перестал быть актуальным. И тогда разработчик решил создать голосового помощника, который бы понимал запросы на башкирском языке и адекватно на них отвечал.

Программу «Һомай», как и другие подобные алгоритмы, обучали на дата-сетах. Проблемой в этом случае стала нехватка текстов и речевых образцов на башкирском языке, доступных в интернете. Тогда Айгиз Кунафин с единомышленниками привлек к проекту добровольцев: на специальной платформе Common Voice носители башкирского языка зачитывали отрывки текстов и на этом материале обучали программу. Другие добровольцы оцифровывали башкирские книги, чтобы «Һомай» знакомилась с классической башкирской литературой.

Команда разработчиков продолжает периодически привлекать к работе волонтеров. Например, сейчас нужны расшифровщики числительных – те, кто сможет грамотно перевести разные способы записи цифр и чисел в слова.

Уже в ближайшее время первые «умные» колонки на башкирском языке станут доступны пользователям. Айгиз Кунафин также рассчитывает наладить их серийное производство в Китае. Разработчик утверждает, что после создания платформы на башкирском языке, ее можно будет при желании масштабировать для использования на любом другом языке народов России. В первую очередь разработчики хотят сделать такой же продукт на татарском языке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на заседании Бюро совета «Милли шура» предложил создать татарскую версию колонки «Алиса».