Василь Шайхразиев предложил создать татарскую версию колонки «Алиса»

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о необходимости расширить сферу использования современных технологий. Он считает, что необходимо создать интерактивную колонку, которая общается с пользователем на татарском языке.

«У меня спрашивают – почему нет GPS-навигатора на татарском языке. Сейчас почти у всех есть интерактивная колонка “Алиса”, а почему нет колонки “Алисә”, с которой можно было бы пообщаться на татарском? Мне ее тоже подарили. Я ей говорю – давай говорить по-татарски. А она – я не говорю по-татарски. А я хочу говорить на татарском. Значит, мы должны выйти на “Яндекс” и создать эту “Алисә”», – заявил Василь Шайхразиев на заседании Бюро совета «Милли шура».

Он также подчеркнул, что интерактивная колонка особенно нравится детям, они с удовольствием с ней общаются. «Надо найти возможность и создать такую колонку, работающую на татарском языке», – сказал он.

