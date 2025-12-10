В Балтасинском районе Татарстана введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Малые Лызи Малолызинского сельского поселения Балтасинского района РТ по адресу: ул. Центральная, д. 62.

Неблагополучной признана территория радиусом 3 километра от границ эпизоотического очага в Малолызинском, Карадуванском, Шубанском сельских поселениях и поселке городского типа Балтаси.

На время действия ограничений территорию эпизоотического очага можно посещать лишь персоналу, обслуживающему животных, ветеринарам, ликвидаторам очага и местным жителям (включая временно пребывающих).

В очаге нельзя лечить больных восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить и вывозить оттуда восприимчивых животных. Вывоз животных возможен лишь в том случае, если они были вакцинированы против бешенства минимум за 179 дней до момента вывоза. Запрещено также перемещать и перегруппировывать восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов.

На неблагополучной территории во время карантина нельзя проводить ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Вывозить их можно, если они вакцинированы против бешенства минимум за 179 дней до момента вывоза, а также на убой (на специальные предприятия или убойные пункты). Запрещен отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Карантинный режим будет снят после того, как пройдет 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.