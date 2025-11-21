news_header_top
Общество 21 ноября 2025 14:57

В селе Соколка Мамадышского района РТ ввели карантин по бешенству

На территории села Соколка Мамадышского муниципального района РТ ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ Раиса РТ был опубликован на сайте официальных правовых актов.

Неблагополучным по заболеваемости бешенством животных пунктом была также объявлена территория радиусом 2 километра от села. Территорию запрещено посещать всем, кроме обслуживающего персонала и проживающих на территории лиц.

Карантин может быть отменен спустя 60 дней после убоя или уничтожения трупа последнего зараженного животного.

#бешенство #Мамадышский район #Рустам Минниханов
