В Балтасинском районе прошла первая встреча проекта «Клуб Татмедиа»

В селе Норма Балтасинского района прошла первая офлайн-встреча членов «Клуба Татмедиа». К сельчанам приехали известная писательница Набира Гиматдинова, а также журналисты.

«Клуб Татмедиа» @tatmedia_club — новый прект АО «Татмедиа», который реализуется с целью сделать продукцию компании более доступной для читателей. «Клуб Татмедиа» объединяет активных людей из сел и районных центров, которые становятся партнерами «Татмедиа» в продвижении печатной продукции. Участники проекта — сотрудники сельских администраций, библиотек, школ, фельдшерских пунктов.

Журналист Динара Ахмет в своем аккаунте в Instagram рассказала о важности проекта: благодаря ему татарская печатная продукция будет оперативно доходить до читателя.

«Мы привыкли ругать почтовую службу. Но жаловаться толку нет. Компания „Татмедиа“ нашла способ решить проблему доставки. Теперь можно татарские газеты и журналы не только выписывать, но и покупать в розницу», — пишет она.

Несмотря на то что проект заработал совсем недавно, к нему присоединились довольно много активистов. «Члены „Клуба Татмедиа“ получают множество возможностей: они первыми читают новые книги, газеты и журналы; заключив договор с „Татмедиа“, доставляют прессу и другую печатную продукцию до читателей и получают дополнительный доход, за хорошие результаты получают подарки, для них подготовлены билеты в театр и концерты, путевки в санаторий „Бакирово“, iPhone и другие ценные призы», — рассказала журналист.

Кроме того, благодаря проекту члены клуба находят новых друзей, имеют возможность бесплатно получать образование, встречаться с известными людьми на корпоративах, организованных «Татмедиа».

Ранее о «Клубе Татмедиа» в своем интервью говорил генеральный директор организации Шамиль Садыков. «Проект „Клуб Татмедиа“ уже реализуется в Балтасинском и Муслюмовском районах, люди активно подключаются к работе. Сельчане сами нуждаются в нашей продукции и готовы заниматься ее продвижением. Это нестандартный формат работы, но за ним будущее. К сожалению, „Почта России“ сворачивает число отделений, и не факт, что они вновь будут открываться в этих деревнях», — рассказал он.