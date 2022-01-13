Шамиль Садыков: «Парадигма медиапотребления меняется, и это ускорила пандемия Covid-19»

Как будут развиваться государственные медиа в эпоху TikTok и почему СМИ на родных языках становятся все более востребованными, в интервью ИА «Татар-информ» по случаю Дня российской печати рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков: «Наши издания предназначены для самого широкого круга читателей, они имеют прямую социальную направленность»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«По итогам 2021 года общий подписной тираж изданий «Татмедиа» вырос на 19,6%»

Минувший 2021 год прошел в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией. Вход во торговые центры, где реализуются в том числе издания «Татамедиа», был ограничен для посетителей без QR-кодов. Как это отразилось на тиражах газет и журналов медиахолдинга?

Предварительные данные показывают, что подписные тиражи на городские и районные газеты снизились на 4,7% к уровню прошлого года. В то же время республиканские газеты за тот же период нарастили подписку на 11,6%. Что касается журналов, то они показали двукратный рост тиражей, хотя численность экземпляров у них не такая большая по сравнению с газетами.

В целом по итогам подписной кампании на 2 полугодие 2021 года общий подписной тираж изданий «Татмедиа» вырос на 19,6%, если суммировать показатели УФПС «Татарстан почтасы» и альтернативной подписки. Я считаю это очень хорошим результатом.

Не секрет, что от пандемии коронавируса больше всего страдают люди в возрасте. Те, кто привык выписывать государственные газеты и журналы. Как вам удалось нарастить подписку в столь сложных условиях?

Газеты и журналы чаще читают люди взрослого поколения, это правда. К сожалению, они наиболее уязвимы к коронавирусу. Другой негативный фактор заключается в том, что не растут реальные доходы населения. Все это негативно влияет на подписку. Одновременно во всей стране идет структурная перестройка системы «Почты России». В некоторых селах сокращают почтальонов, где-то ликвидируют отделения. Эта ситуация нас сильно беспокоит. Недавно подписчик из Пестречинского района рассказал, что выписывает районную газету и в один день получает сразу два номера за среду и пятницу. Две газеты кладут в почтовый ящик одновременно. Получается, для районной редакции нет никакого смысла делать выпуск дважды в неделю, - почтальон все равно принесет две газеты сразу. Как быть?

«В целом по итогам подписной кампании на 2 полугодие 2021 года общий подписной тираж изданий «Татмедиа» вырос на 19,6%» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Мы активно развиваем формы альтернативной подписки. Где-то сотрудники редакций сами развозят издания на служебной машине, где-то работают с другими службами доставки, оставляют часть тиража в редакции, чтобы живущие рядом читатели могли зайти сами. Проекты альтернативной подписки позволили нарастить тиражи на 16%, плюс нам активно помогает государство, депутаты Госсовета РТ, которые выписывают издания АО «Татмедиа» для школ, библиотек, интернатов, многодетных семей. Наши издания предназначены для самого широкого круга читателей, они имеют прямую социальную направленность. Огромное спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за то, что государство и депутаты помогают нам с распространением важной для населения печатной продукции.

«Прямые продажи изданий медиахолдинга в 2021 году выросли на 17%»

Все-таки рост тиража связан с административным ресурсом, или реальным спросом на продукцию АО «Татмедиа»?

Помощь со стороны государства играет огромную роль, но самое главное – это спрос. Мы недавно узнали, что в некоторых селах, где нет почты, люди привозят печатные издания из райцентров и читают их по очереди всем селом. То есть, спрос на издания есть, но нет форм доставки.

«Прямые продажи изданий медиахолдинга в 2021 году выросли на 17%» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чтобы сделать нашу продукцию более доступной для читателей мы начали проект «Клуб “Татмедиа”». Суть его в том, что мы формируем сеть партнеров из рядовых жителей сел, - сотрудников сельских поселений, библиотек, школ, фельдшерских пунктов. Мы создаем условия, чтобы они помогали нам продвигать печатную продукцию.

Проект «Клуб “Татмедиа”» уже реализуется в Балтасинском и Муслюмовском районах, люди активно подключаются к работе. Сельчане сами нуждаются в нашей продукции и готовы заниматься ее продвижением. Это нестандартный формат работы, но за ним будущее. К сожалению, «Почта России» сворачивает число отделений и не факт, что они вновь будут открываться в этих деревнях.

То, что жители Татарстана нуждаются в нашей продукции и голосуют за нее рублем, подтверждает еще один факт, - прямые продажи изданий медиахолдинга в 2021 году выросли на 17%.

Многие предприятия жалуются на сужение рынка и сокращение спроса. За счет чего вы добились роста продаж?

Медиахолдинг «Татмедиа» системно развивает каналы сбыта. Это киоски, торговые сети, книжные магазины, маркетплейсы… В 2021 году через департамент продаж и другие каналы было реализовано около 168 тыс. экземпляров печатной продукции. Сегодня газеты, журналы и книги продукция АО «Татмедиа» продается в 312 торговых точках. Проделана огромная работа, выстроена сложная логистика.

«Газеты, журналы и книги «Татмедиа» можно купить на всех маркетплейсах» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Мы пересмотрели систему розничных продаж через «Татарстан Почтасы». В прошлом году мы решили провести эксперимент и установили в 60 почтовых отделениях корпоративные стойки с нашей продукцией. В результате продажи газет и журналов в этих почтовых отделениях выросли на 78% за счет приоритетной выкладки. Жители райцентров активно пользуются почтой, поэтому потенциал этих отделений очень большой. В этом году мы планируем разместить стойки еще в 40 почтовых отделениях республики.

Другой интересный эксперимент – установка вендинговых автоматов. Первый автомат мы установили в Казани два года назад, в этом году доведем их число до 17 штук. В начале эксперимента был некий скепсис, могут ли аппараты продавать издания наравне с киосками. Мы провели сравнительный анализ и оказалось, что один автомат продает наши издания в 4 раза больше, чем киоск. Разница существенная, учитывая, что аппарат занимает меньше площади и не требует продавца.

Вендинговые автоматы в метро и торговых центрах это еще и реклама АО «Татмедиа». Люди видят логотипы наших изданий, повышается узнаваемость газет и журналов. Простой пример: на тех станциях, где установлены наши автоматы, продажи печатной продукции АО «Татмедиа» в киосках гораздо выше, чем на других станциях. Это происходит за счет узнаваемости изданий.

«Мы провели сравнительный анализ и оказалось, что один автомат продает наши издания в 4 раза больше, чем киоск» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

У холдинга «Татмедиа» есть проекты по развитию собственной сети реализации печатной продукции?

Ситуация с «Почтой России» вынуждает нас менять работу филиальной сети АО «Татмедиа». Сегодня каждый наш филиал в районах должен стать магазином, чтобы работать с людьми напрямую. Читатели должны иметь возможность приходить к нам и покупать напрямую газеты и журналы, книги.

К счастью, офисные центры «Татмедиа» во всех городах и райцентрах находятся в центральной части и удобны для посещения. В них есть возможность создавать торговые точки. Недавно мы открыли новый офис филиала в Кукморе, - это современное и удобное здание и там планируем открыть киоск печати.

Мы в последние годы уделяем огромное внимание условиям работы наших сотрудников в филиалах. Сегодня ремонтные работы ведутся в 32 филиалах «Татмедиа». Открываются комфортные офисные помещения, закупается оргтехника, оснащение для телевизионных и радиостудий. А в преддверии Нового года Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил руководителям филиалов 35 новых автомобилей для редакций. Все это формирует настроение коллективов, меняется отношение к работе.

«Недавно мы открыли новый офис филиала в Кукморе, – это современное и удобное здание» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Газеты, журналы и книги “Татмедиа” можно купить на всех маркетплейсах»

Аудитория медиахолдинга «Татмедиа» не ограничивается территорией Татарстана, ведь татарские диаспоры расположены во многих регионах России. Как вы работаете с этой аудиторией?

Система электронной торговли открыла для нас широкие возможности для продвижения печатной продукции по всей России. Газеты, журналы и книги «Татмедиа» можно купить на всех маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет. Кроме этого у нас есть и свой фирменный интернет-магазин, через который мы продаем свою продукцию за пределы республики.

Впрочем, у нас есть и другие каналы продаж газет и журналов за пределы республики. В этом году мы начали сотрудничество с торговыми сетями и почтовыми отделениями Башкортостана. По самым скромным подсчетам в соседней республике проживает больше миллиона татар, которые нуждаются в печатной продукции на родном языке.

Сейчас выкладка наших товаров есть в 162 торговых точках Башкортостана и в 240 почтовых отделениях. В этом году мы продали через розничные сети Башкортостана более 5 тыс. экземпляров, это очень хороший результат. Востребованность нашей продукции хорошая, особым спросом пользуются журналы «Сююмбике», «Казан Утлары» и «Салават Купере». Процент возврата наших изданий в Башкортостане вдвое меньше, чем в Татарстане.

«У нас есть свой фирменный интернет-магазин, через который мы продаем свою продукцию за пределы республики» Скриншот

Не секрет, что редакция «Казан Утлары» начала выпуск книг карманного формата на татарском языке. Их тоже можно купить в Башкортостане?

Мы стараемся, чтобы издания «Татмедиа» могли купить в любой части России, создаем для этого условия. Книжный проект журнала «Казан Утлары» уникален. Из 22 тыс. экземпляров, которые мы выпустили в типографии в этом году, 14 тыс. уже реализовано. Это большой успех.

Также книги для детей начал издавать журнал «Слават купере». Выпустили анимированную азбуку. В книге на каждую букву существует возможность раскраски, прочтения и приложен видеопроект. Спрос на эту продукцию тоже большой.

Работа с диаспорами в регионах ведется не только при издании печатной продукции и книг. В 2021 году медиахолдинг «Татмедиа» реализовал успешный проект «Миллиард Татар», который представляет собой энциклопедию татарского мира. Творческая команда проекта провела серию экспедиций в регионах России: в Башкортостане, Астраханской и Омской областях, в Республике Крым, в Москве… Они встречались с экспертами, проводили круглые столы, публиковали материалы о татарах, живущих за пределами республики. По нашим расчетам проект охватил аудиторию более 4 млн человек. Мы безусловно будем поддерживать «Миллиард Татар» и в наступившем году.

«Книжный проект журнала «Казан Утлары» уникален. Из 22 тыс. экземпляров, которые мы выпустили в типографии в этом году, 14 тыс. уже реализовано. Это большой успех» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Не менее нашумевшим проектом «Татмедиа» в прошлом году был гастрольный тур радио «Китап» с артистами в Башкортостане. В некоторых селах вас встречали не только с чак-чаком, но и с автоматами. Будете продолжать проект?

Безусловно. Мы убеждены, что татары за пределами республики нуждаются в творческих встречах. В следующем году мы продолжим туры, нас ждут в Ульяновской и Нижегородской, Пензенской областях, в Чувашии. Как только настанут теплые дни, мы продолжим наши поездки по местам компактного проживания татар. Наш план – объехать все регионы России, где живут татары. Мы будем проводить уличные концерты, встречи с татарскими общинами в парках и скверах. Это очень востребованный формат.

Хочу добавить, что в прошлом году мы обновили материально-техническое оснащение наших радиостанций. Новые студии появилась у радио «Кунель», «Тартип», «Китап». Сейчас они вещают не только в эфире, но и ведут трансляции в соцсетях. Благодаря интернету, радиопередачи на татарском языке можно послушать в любом регионе России.

«В прошлом году мы обновили материально-техническое оснащение наших радиостанций. Новые студии появилась у радио «Кунель», «Тартип», «Китап» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Число подписчиков аккаунтов редакций «Татмедиа» выросло на 34% до 3,4 млн человек»

В последние годы читательская аудитория все активнее переходит в социальные сети и не факт, что она вернется назад. Более того, уже подрастает целое поколение, которое не воспринимает традиционные медиа. У медиахолдинга есть проекты для тиктокеров?

Мы понимаем, что парадигма медиапотребления сильно меняется и этот процесс ускорила пандемия Covid-19. Если раньше соцсети являлись дополнением, неким украшением традиционных СМИ, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Сейчас люди узнают новости из соцсетей и не хотят переходить по ссылкам на другие площадки. Более того, сами соцсети пессимизируют ссылки, ставят барьеры для переходов. Поэтому мы создаем уникальный контент для соцсетей и со временем работа в этом направлении будет только усиливаться.

В 2022 году во всех филиалах ОА «Татмедиа» появятся СММ-специалисты и веб-редакторы и они не будут переделывать редакционные тексты в посты для соцсетей – это прошлый век. Их задача – создавать контент для максимального вовлечения пользователей. Эта работа будет направлена на получение лайков, комментариев, на реакцию аудитории. Для этого нам необходимы специалисты по видеомонтажу, графике, креативному контенту. Это ключевое направление для нас. Мы планируем создать в структуре АО «Татмедиа» новый отдел, который будет координировать эту работу.

«Нам необходимы специалисты по видеомонтажу, графике, креативному контенту. Это ключевое направление для нас» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

А что сейчас представляют собой площадки АО «Татмедиа» в социальных сетях? Каков ваш охват аудитории?

Ситуация складывается неплохо. В прошлом году число подписчиков аккаунтов редакций «Татмедиа» выросло на 34% до 3,4 млн человек. По наибольшему числу подписчиков первое место занимает «ВКонтакте», однако по вовлеченности эта соцсеть сильно уступает Instagram. Любопытная деталь: в прошлом году мы отметили серьезный рост потребления контента в «Одноклассниках», - порядка 14%. Татарстанцы среднего и предпенсионного возраста осваивают интернет и первым делом регистрируются в «Одноклассниках». А это активные пользователи, поэтому мы сейчас возвращаемся к работе в этой социальной сети.

Одновременно активный рост показывают платформы «Татмедиа» в YouTube и в TikTok. Плюс у нас очень хорошая сетка каналов в мессенджереTelegram. Наша задача в соцсетях не зацикливаться на развлекательном контенте, а показывать реальную жизнь в городах и селах с необычного ракурса. Журналисты должны реагировать на реальные проблемы, которые волнуют читателей и подписчиков. В этом плане социальная функция «Татмедиа» должна оставаться неизменной.

Вы планируете увеличивать в социальных сетях долю контента на татарском языке?

Почему только на татарском? Перед нами стоит задача максимально охватить родные языки для жителей республики. В прошлом году мы начали работу на чувашском языке. В этом году начнем работу на удмуртском и марийском языках. В Татарстане проживают много людей, которые считают эти языки родными.

Повторюсь, что ключевое направление для нас – это производство анимационных видеороликов с титрами и инфографика. Старые форматы в виде картинок с подписями уже не работают, такие посты не вызывают откликов.

«В прошлом году число подписчиков аккаунтов редакций «Татмедиа» выросло на 34% до 3,4 млн человек» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Средняя зарплата в АО «Татмедиа» в 2021 году повысилась с 33 тыс. до 39 тыс. рублей»

В прошлом году медиахолдинг приложил много сил для развития молодежного медиапроекта «Татмедиа Junior». Каковы его результаты?

Благодаря этой студии мы получили огромное количество видеоконтента разного формата и содержания, для разных возрастных групп. Число просмотров на YouTube перевалило за 1,5 млн. Также мы получили около 900 тыс. просмотров «ВКонтакте» и 300 тыс. просмотров в Instagram. Благодаря этой видеопродукции татары в любой точке мира могут изучать язык, особенности татарской речи, музыку, культуру искусство.

Развитие проекта «Татмедиа Junior» будет продолжено и в этом году. Современные дети живут в социальных сетях и мы должны создавать для них контент на удобных для них площадках. Одновременно мы договорились, что все телеканалы республики будут выделять один час эфирного вещания в неделю для размещения контента «Татмедиа Junior». Он очень востребован в городах и районах республики.



Важно пояснить, что медиапроект «Татмедиа Junior» реализован при финансовой поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте РТ, которую возглавляет вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов. Он лично приложил много усилий, чтобы живущие в республике и за ее пределами татары получили этот востребованный контент.

Какие изменения кроме этого затронут телеканалы АО «Татмедиа» в наступившем году?

Редакции телеканалов находятся в непрерывном развитии, как и другие филиалы. В прошлом году мы поменяли упаковку и сделали ребрендинг телеканала «ЮТВ-24», перезагрузился «Чаллы ТВ», - у телеканала появился лозунг «Город без комплексов». Сейчас на новую упаковку переходит телерадиокомпания «НТР», они взяли себе лозунг «Город реальной мечты». Новый телеканал появился в Кукморе, там мы тоже ждем больших результатов.

Для этих проектов необходимы финансовые ресурсы, и мы стараемся их привлекать. Несмотря на пандемию коронавируса, непростые условия для бизнеса, наши рекламщики на 10% увеличили сбор рекламы. А привлечение федеральных грантов за два года увеличилось вдвое. Прошлый год мы закончили с чистой прибылью и эти средства позволят редакциям развиваться. Благодаря поддержке Президента Татарстана, нашей рекламной службе, привлечению грантов, средняя зарплата в АО «Татмедиа» в 2021 году повысилась с 33 тыс. до 39 тыс. рублей. И в этом году мы также планируем повышение зарплат для работников редакций. Мы заботимся о кадрах, поскольку люди для «Татмедиа» - это самый главный ресурс.

«На базе АО «Татмедиа» продолжает работать постоянная программа по обучению и переобучению кадров, система отбора, подготовки новых сотрудников» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На базе АО «Татмедиа» продолжает работать постоянная программа по обучению и переобучению кадров, система отбора, подготовки новых сотрудников. В этом году начинает работу «Вечерняя школа журналистики» для широкого круга интересующихся.

В комплексе, такой подход позволяет не только повысить качество подготовки сотрудников «Татмедиа», но и способствует развитию всей медиа-сферы республики. Поскольку многие выпускники медиа-школы «Татмедиа» уже работают в ведущих СМИ республики, а также в пресс-службах многих ведомств и компаний.