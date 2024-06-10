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В Азнакаевском районе на капремонт дороги направят 229,8 млн рублей
В Азнакаевском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги — на работы выделят почти 229,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Согласно описанию объекта закупки, речь идет об участке дороги Вехнее Стярле — Каразерик — Уруссу (км 7+250 — км 11+000) протяженностью 3,750 км. Работы должны быть выполнены до 8 ноября 2024 года.
Заказчик — Главтатдортранс, работы будут финансироваться из бюджета республики. Заявки будут приниматься до 24 июня, 26-го числа будет определен подрядчик.
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