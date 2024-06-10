В Азнакаевском районе на капремонт дороги направят 229,8 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Азнакаевском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги — на работы выделят почти 229,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, речь идет об участке дороги Вехнее Стярле — Каразерик — Уруссу (км 7+250 — км 11+000) протяженностью 3,750 км. Работы должны быть выполнены до 8 ноября 2024 года.

Заказчик — Главтатдортранс, работы будут финансироваться из бюджета республики. Заявки будут приниматься до 24 июня, 26-го числа будет определен подрядчик.