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Общество 6 мая 2024 19:41

В Азнакаево по нацпроекту отремонтируют участки объездной дороги протяженностью 2,8 км

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В Азнакаево отремонтируют три участка объездной автодороги общей протяженностью 2,8 километра. Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой — из щебеночно-мастичного асфальтобетона на основной дороге. Укрепят обочины щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом», — отметили в министерстве.

На данный момент специалисты выполнили устройство выравнивающего слоя на 70% и верхнего слоя покрытия — на 36%. Отремонтированы будут участки дороги 8+305 — 8+375 км, 8+773 — 9+400 км и 9+650 — 11+837 км.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты
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