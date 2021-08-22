На самой высокой точке Татарстана — горе Чатыр-тау — развернут российский флаг

22 августа «Молодая гвардия» Татарстана организовала экокемпинг на одной из самых высоких точек Республики Татарстан — горе Чатыр-тау в Азнакаевском районе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проектного офиса МГЕР Руслан Шигабуддинов.

«Традиционно „Молодая гвардия“ в День российского флага проводит различные мероприятия и акции по всей нашей республике. В этом году одним из форматов, который мы решили реализовать, является экокемпинг на горе Чатыр-тау. Ее высота составляет 334,5 метра», — поделился он.

Активисты провели субботник: убрали мусор, покрасили беседку в цвета российского и республиканского триколоров, установили новые мусорные контейнеры, обновили информационные таблички на трех языках — татарском, русском и английском. За время мероприятия с территории было собрано шесть больших мешков мусора.

Кроме того, в рамках Дня российского флага участники акции развернули на Чатыр-тау российский триколор размером 20 на 30 метров. «Государственный символ был развернут на горе Чатыр-тау, чтобы все им могли полюбоваться. В общей сложности в акции приняли участие 15 активистов и более 100 гостей. Гору посещает множество туристов, сегодня люди тоже подходили, просили сфотографироваться с флагом», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани развернули российский флаг размером 150 квадратных метров.