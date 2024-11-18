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В Азнакаево и Чистопольском районе могут ввести турналог
В Азнакаево и шести поселениях Чистопольского района Татарстана могут со следующего года ввести туристический налог. Соответствующие документы проходят антикоррупционную экспертизу.
В случае принятия такого решения с 2025 года в Азнакаево турналог будет взиматься в размере 1%. Данная ставка будет сохраняться в течение пяти лет.
В поселениях в 2025 году ставка будет составлять 1%, а после будет расти на 1% ежегодно вплоть до 2029-го. В Чистопольском районе турналог планируют внедрить в Татарско-Елтанском, Татарско-Баганинском, Булдырском, Адельшинском, Нижнекондратинском, Высельском сельских поселений.
Ранее сообщалось о планах ввести турналог в Казани планируют ввести с 2025 года. С туристов власти столицы РТ надеются собрать более 150 млн рублей. Также со следующего года туристический налог могут ввести и в Болгаре. В обоих городах собираются взимать с туристов по 1%. В Ассоциации отелей РТ не поддержали идею ввести туристический налог в Казани
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