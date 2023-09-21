В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Позднее в Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса вооруженных сил, чьи подчиненные виновны в гибели российских миротворцев.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.