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В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Позднее в Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса вооруженных сил, чьи подчиненные виновны в гибели российских миротворцев.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.
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