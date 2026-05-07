В АвтоВАЗе назвали преждевременным серийное производство кроссовера T-134

В компании «АвтоВАЗ» заявили, что говорить о запуске в серийное производство кроссовера, дизайн которого был недавно запатентован, пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что речь идет о завершенной дизайн-концепции, а патентование подобных решений является распространенной мировой практикой.

«Это одна из дизайн-концепций, работы над которой финализированы. Патентование такой разработки – распространенная мировая практика. Пока рано говорить о конвейерной перспективе этого концепта», – пояснили в пресс-службе.

Ранее АвтоВАЗ оформил патент на промышленный образец кроссовера. Заявка на патент была подана в декабре 2025 года и зарегистрирована в начале мая 2026 года. Патентообладателем указан АвтоВАЗ.

В 2025 году прототип Lada T-134 был показан Президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей поездки в Самарскую область.