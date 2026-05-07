АвтоВАЗ оформил патент на промышленный образец кроссовера T-134

АвтоВАЗ оформил патент на промышленный образец кроссовера, ранее не представленного публично. Изображения модели обнаружены в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Заявка на патент была подана в декабре 2025 года и зарегистрирована в начале мая 2026 года. Патентообладателем указан АвтоВАЗ. Авторами дизайна стали Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

В 2025 году прототип Lada T-134 был показан Президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей поездки в Самарскую область. Тогда сообщалось, что новое поколение Lada Niva разрабатывалось при участии АвтоВАЗа и Renault на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan.