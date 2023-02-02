В автосалонах России закончились автомобили Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, поставки новых машин этой модели ожидаются в марте-апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — проинформировали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль <…>. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО „АвтоВАЗ“, выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года», — пояснил источник в официальном дилерском центре бренда.

Производство Lada Vesta оказалось остановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. На тот момент модель выпускалась в Ижевске, но в августе «АвтоВАЗ» решил перенести производство на основную площадку в Тольятти.

Президент компании Максим Соколов ранее анонсировал, что производство модели предполагается возобновить в марте в обновленной версии Lada Vesta NG, но пока с механической коробкой передач.

Еще в конце января в дилерских центрах закончились машины Lada Xray. Производитель не намерен возобновлять ее выпуск из-за высокой доли импортных компонентов, о чем сообщал «Татар-информ». Таким образом, сейчас модельная линейка включает четыре семейства: Vesta, Largus, Granta и Niva.