«АвтоВАЗ» прекратил выпуск Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов

«АвтоВАЗ» не будет возобновлять производство автомобилей Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов. Об этом сообщил представитель компании Сергей Ильинский на пресс-конференции по итогам премии «Автомобиль года в России».

«В Xray очень велика доля импортируемых компонентов и он менее всего локализован. Сейчас с учетом разрывов логистических цепочек нет смысла продолжать его выпускать и инвестировать в его локализацию», – сказал Ильинский.

Он отметил, что компания планирует возобновить производство Lada Largus на рубеже 2022-2023 годов, и добавил, что в следующем году планируется почти полностью восстановить линейку автомобилей.