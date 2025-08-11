Старо-Татарскую слободу Казани с начала года посетили более 1 млн туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года Старо-Татарскую слободу Казани посетили уже более 1 млн туристов. Об этом сообщила директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

«Слобода является не только культурным достоянием и важным центром притяжения для гостей со всего мира, но и местом ежедневного досуга горожан», – отметила она.

Сезон в слободе открылся праздником Ураза-байрам, а в мае прошли мероприятия к 80-летию Победы. Летом действует программа «Лето в слободе» с бесплатными мастер-классами по традиционным ремеслам, шахматными турнирами, детской интерактивной программой «Казанские котята», вечерними кинопоказами, занятиями по живописи и фотосъемке, концертами и танцами.

Среди популярных объектов – древнетюркская юрта предпринимателя Марата Рамазанова, которую посетили более 5 тыс. человек. Также в топе у гостей Старо-Татарской слободы Дом-музей купца Муллина с иммерсивным спектаклем «УнБеренче театр». С начала года он собрал уже 1,7 тыс. зрителей.

В ближайшее время откроется иммерсивное пространство «Взгляд в темноту» – единственный в Татарстане и пятый в России интерактивный музей чувств.

По словам Табакчи, популярностью пользуются гастрономические музеи: в прошлом году туристы съели 1,1 тыс. килограммов чак-чака, 130 килограммов пастилы и выпили более 12 тыс. литров чая. Всего музеи и культовые объекты ежегодно принимают свыше 120 тыс. человек.

«На протяжении веков сердцем Старой-Татарской слободы остается озеро Кабан. В XVI–XIX веках его берега были местом повседневной жизни. Здесь стирали белье, брали воду для хозяйственных нужд, рыбачили и купались. Одновременно озеро всегда служило популярным местом отдыха. Казанцы гуляли вдоль берега, катались на лодках. Эта традиция продолжается и сегодня», – подчеркнула директор «Исторической среды».

Так, прогулочные суда ежегодно перевозят по озеру Кабан более 50 тыс. пассажиров. Кроме того, 12 июля в этой локации во второй раз прошел фестиваль сапбординга и водных видов спорта «Сапкультура».

Кроме того, в этом году в Старо-Татарской слободе обновили 13 дворов по программе Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор». «Обновлены пешеходные зоны, установлены малые архитектурные формы и организованы зоны отдыха», – заключила Элина Табакчи.