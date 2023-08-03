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В августе ограничат движение по улице Толстого в Казани
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В Казани более чем на неделю будет частично ограничено движение по улице Толстого. Временные неудобства связаны со строительством трассы электрокабеля, передает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.
Так, с 14 по 23 августа будет закрыт участок возле дома №14 (корпус 1).
Также с конца августа из-за прокладки сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации перекроют участок улицы Декабристов.
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