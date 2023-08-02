Проезд по улице Декабристов в Казани ограничат в конце августа

Фото: мэрия Казани

В Казани на неделю частично перекроют участок улицы Декабристов. Движение ограничат на время прокладки сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, рассказали в мэрии столицы РТ.

Ограничение продлится с 28 августа по 5 сентября и затронет участок в районе домов №180 по улице Декабристов и №8 по улице Академика Королева.