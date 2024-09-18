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В августе 2024-го продажи б/у авто побили все рекорды, в лидерах – «жигули»
В августе 2024-го б/у машин было продано 560 тыс. штук. Это максимум за последние три года. Причем россияне предпочитают брать больше отечественные авто, а не иномарки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Самым популярным поддержанным автомобилем у россиян в последний летний месяц стал ВАЗ. Машин этой марки граждане нашей страны купили 136,2 тыс. штук за месяц. Второе место - Toyota (57 тыс. авто), а третье заняла Kia (33,3 тыс. машин). На четвертом месте - Hyundai (31,6 тыс.), а замкнул топ-5 — Nissan (26,4 тыс.).
В топ-10 также попали машины марок VW, Chevrolet и Renault, Honda и Ford. Причем, по данным аналитиков, популярность среди покупателей у VW, Chevrolet и Renault растет, а у Honda и Ford падает.
По словам экспертов «Автостата», август 2024-го стал лучшим в плане продаж б/у авто, если сравнивать объемы вторичного рынка с августом предыдущих лет.
«Никогда в последний месяц лета жители нашей страны больше б/у машин не приобретали», — подчеркнули эксперты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что рынок новостроек в Татарстане продолжает сдуваться, особенно после поднятия Центробанком России ключевой ставки до 19%. При этом Казань до сих пор держится в «тройке» российских городов по стоимости кв. м. на первичном рынке. Подробнее о том, что ждет рынок казанской недвижимости – в материале «500 тыс. рублей сбрасывают. Главное – продать»: что происходит на рынке жилья в Казани?».
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