В аудиоспектакле о золотом веке ТЮЗа Казани сыграл первый Президент СССР Михаил Горбачев

Казанский Театр юного зрителя представил сегодня очередную нестандартную премьеру, к тому же приуроченную к своему 90-летнему юбилею, – документальный и даже музейный, как акцентирует главный режиссер Радион Букаев, аудиоспектакль по фойе здания «До и после Бури».

Почти сразу на входе, у гардероба, посетителям спектакля выдают наушники и переносной диктофон, передвигаясь с ними по фойе театра, гости слушают аудиоисторию о Казанском ТЮЗе с конца 80-х до наших дней. Ядром спектакля становится период работы в театре известного режиссера Бориса Цейтлина – золотой век ТЮЗа, а его апогеем – награда «Золотая маска» за спектакль «Буря» по Шекспиру в 1995 году.

Роли в аудиогиде исполнили все 38 актеров театра, которые служат в нем сейчас, – и из того поколения, кто играл в той самой «Буре», и из «новобранцев» последних лет. В списке актеров аудиопостановки – даже первый Президент СССР Михаил Горбачев, хотя его реплики, все же признаются в театре, взяты из архивных записей. Голосом самого Бориса Цейтлина стал народный артист Татарстана Роман Ерыгин, приехавший некогда в Казанский ТЮЗ по приглашению режиссера.

Посетители имеют возможность самостоятельно передвигаться по маршруту аудиоспектакля, независимо друг от друга, слушая, рассматривать несложные, но уникальные экспонаты-реквизиты. Например, спинка железной больничной кровати или чемодан из спектакля «Первые звезды на утреннем небе», рубашка Ланцелота из постановки «Дракон», в которой эту роль играл первый ее исполнитель Александр Калаганов, а также халат Михаила Меркушина в постановке «Добрый человек из Сычуани» и нож – единственное вещественное свидетельство, оставшееся от той самой «Бури», получившей премию «Золотая маска». Сама Маска, к слову, тоже выставлена в фойе театра, но, увы, это лишь копия – оригинал Борис Цейтлин увез с собой, покинув театр вскоре после пожара в здании.

«Мы – театр юного зрителя, юного сердцем, в том числе, так что здесь все должно быть интересно, чтобы было путешествие, чтобы везде были затеи, с которыми можно взаимодействовать. Аудиоспектакль посвящен серьезному периоду в жизни театра и в театральной жизни страны, который нельзя было не отметить. Мы пытались по крохам найти осколки этой жизни. От некоторых спектаклей вообще ничего не осталось: слава Богу, живы актеры, которые были активными участниками, их голоса вы и слышали в аудиоспектакле. Сам Цейтлин давал интервью Камилю Гимаздтинову, драматургу спектакля, который брал интервью и у артистов в течение нескольких месяцев – это гигабайты памяти, это все музейная, архивная история. Учитывая, что театр горел, что условий для хранения здесь архивов, музейных артефактов нет, можно сказать, что мы совершаем некий подвиг, когда просто совершаем это все по крохам. Мы охватили больше 50 лет истории театра», – подчеркнул главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Аудиоспектакль длится около 40 минут. Слушатели узнают и об участии актеров в митингах против строительства химического завода под Казанью, и о решении Бориса Цейтлина разместить вещающий телевизор на сцене прямо во время спектакля – подчеркнуть в депутатах СССР, без их ведома, соактеров действа реальности и т.д. Посетителей голоса современного аудиоспектакля оставляют в надломанных и обожженных пожаром в театре чувствах.

Первопроходцами и первослушателями «До и после Бури» стали журналисты, а также внимательные подписчики соцсетей ТЮЗа, которые имели возможность записаться на первые 80 бесплатных сеансов. Ориентируясь на их отзывы, театр будет принимать решение о режиме посещения таких сеансов и их стоимости.

«Мы еще будем продолжать насыщать этот спектакль экспонатами-реквизитами, потому что вдруг кто-то приходит и говорит, что у него еще что-то осталось от какого-то из спектаклей прошлого. Я думаю, что «До и после Бури» будет идти долгие годы – мне кажется, пока мы есть. Но пока мы сами пытаемся понять, как это будет: администраторы обычно работают с 18.00 – у них вечерний график, они не музейные сотрудники. Как организовать, чтобы зрители могли прийти в любой момент, надо еще думать», – признался Радион Букаев.

Завтра, 30 ноября, напомним, Казанский ТЮЗ отметит свой 90-летний юбилей творческим вечером. А постановка «До и после Бури» – уже вторая в фойе театра. К юбилею здесь был также реализован спектакль «Шварц. Человек. Тень».