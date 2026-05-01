В АТОР сообщили о снижении спроса на поездки в Дагестан

Спрос на поездки в Дагестан с начала года снизился примерно на 20% с учетом уже сделанных бронирований. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«По Дагестану мы видим достаточно заметную просадку спроса: за последнюю неделю по России она составила около 30%. Если смотреть с начала года, с учетом уже сделанных летних бронирований, снижение чуть более мягкое – примерно в районе 20%. Сейчас региону, безусловно, нужно время на восстановление туристического потока. До лета время в целом у них еще есть. Дагестан – это классическое летнее направление, основной поток туда начинается с июня. В целом по региону последствия природных факторов ощутимы, и этот год, скорее всего, будет слабее прошлого», – отметил он.

Снижение интереса к региону связано с последствиями весенних наводнений, которые затронули Махачкалу, Дербент, Хасавюрт и Буйнакск. Были подтоплены жилые дома, дороги, мосты и коммунальные сети, в ряде районов фиксировались перебои с водоснабжением и электричеством. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дербентском районе, где после прорыва гидросооружений оказались затоплены несколько населенных пунктов.

Несмотря на это, туристическая инфраструктура региона продолжает работать: отели принимают гостей, аэропорт функционирует, основные туристические локации остаются доступными. Однако на восстановление спроса потребуется время.

