Черное море, Питер, «египетские Мальдивы» и ЮВА: где казанцы планируют отдохнуть этим летом

Отдых в ОАЭ поставлен на паузу, а Дагестан из-за наводнений потерял треть спроса. Тем временем восстанавливается после мазутной катастрофы Анапа и уверенно растет китайский Хайнань. Эксперты туротрасли рассказали «Татар-информу», как изменился в этом году спрос на летний отдых у казанцев и какие направления неожиданно выстрелили.





Казанцы этим летом по-прежнему чаще выбирают отдых внутри страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Летний спрос казанцев сосредоточился на черноморском побережье и Санкт-Петербурге

Казанцы этим летом по-прежнему чаще выбирают отдых внутри страны. Как рассказали «Татар-информу» эксперты «Яндекс Путешествий», 82% всех бронирований приходится на российские направления.

По сравнению с прошлым годом предпочтения туристов почти не изменились. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область – на них приходится по 20% бронирований. Далее идут Москва, Московская область и Крым – по 10%. Родной Татарстан забрал 5%. В числе других востребованных направлений – Дагестан, Калининградская, Волгоградская и Нижегородская области, а также Ставропольский край.

По данным сервиса «Туту», средняя продолжительность поездки у казанцев составляет от 3 до 5 ночей. Средние расходы на проживание варьируются в пределах 20–42 тыс. рублей за поездку.

Растет интерес к альтернативным вариантам размещения. Посуточное жилье казанцы стали выбирать на 34% чаще, однако гостиницы по-прежнему занимают основную долю – 62% бронирований. Чаще всего туристы выбирают трехзвездочные отели, на которые приходится 36% спроса.

Еще одна тенденция этого лета – рост числа поездок компаниями. Бронирований для групп от трех взрослых стало больше на 27%. Кроме того, вырос спрос на отдых у побережья: жилье рядом с морем стали выбирать на 23% чаще.

Наряду с популярными направлениями с удобной логистикой казанцы все чаще выбирают самостоятельные путешествия в Европу и Азию

Спрос на зарубежные поездки стал более разнообразным

Несмотря на преобладание внутреннего туризма, спрос на зарубежные поездки остается достаточно высоким. По данным «Яндекс Путешествий», казанские туристы часто выбирают Италию – на нее приходится 28% бронирований отелей и апартаментов. У Франции – 21%. Отметим, однако, что эти цифры основаны на данных именно о бронировании.

В десятку популярных направлений входят также Абхазия – 14%, Турция – 11%, Испания – 7%, Грузия – 4%, Япония – 3%, Беларусь, Узбекистан и Китай – по 2%. При этом поездки в Европу, а также в Страну восходящего солнца остаются сложными с точки зрения логистики: прямых рейсов по этим направлениям нет, поэтому туристам приходится лететь с пересадками.

Иную картину показывает сервис «Туту», который учитывает не только бронирование жилья, но и авиа-, железнодорожные и автобусные поездки. По этим данным, лидирует уже Турция – 27%, затем идут Грузия – 18% и Армения – 7%. Белоруссия и Узбекистан сохраняют спрос на уровне 6%.

В целом спрос на зарубежные поездки становится более разнообразным: наряду с популярными направлениями с удобной логистикой казанцы все чаще выбирают самостоятельные путешествия в Европу и Азию. Число покупок авиа- и железнодорожных билетов, по данным «Яндекс Путешествий», остается на прежнем уровне.

На части Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма сохраняется повышенное внимание к экологической ситуации

Дагестан под давлением стихии, Анапа – в фазе роста

В 2026 году на туристический рынок заметно повлияли внешние факторы, которые изменили структуру спроса по ряду направлений. Часть привычных маршрутов стала восприниматься как менее предсказуемая, из-за чего поездки перераспределяются между регионами.

Одним из недосчитавшихся туристов направлений стал Дагестан. Весенние наводнения затронули Махачкалу, Дербент, Хасавюрт и Буйнакск: подтопило жилые дома, дороги, мосты и коммунальные сети, в ряде районов фиксировались перебои с водой и электричеством. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дербентском районе, где после прорыва гидросооружений затопило несколько населенных пунктов.

Туристическая инфраструктура в регионе в целом продолжает работу: отели принимают гостей, аэропорт функционирует, основные туристические локации доступны. Но для восстановления спроса потребуется некоторое время.

«По Дагестану мы видим достаточно заметную просадку спроса: за последнюю неделю по России она составила около 30%. Если смотреть с начала года, с учетом уже сделанных летних бронирований, снижение более мягкое – примерно в районе 20%. Сейчас региону, безусловно, нужно время на восстановление туристического потока. До лета время в целом у них еще есть. Дагестан – это классическое летнее направление, основной поток туда начинается с июня. В целом по региону последствия природных факторов ощутимы, и этот год, скорее всего, будет слабее прошлого», – рассказал «Татар-информу» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

На части Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма также сохраняется повышенное внимание к экологической ситуации. После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, который привел к загрязнению акватории и прибрежной зоны, в его фокусе остаются Анапа, Витязево, Благовещенская, а также Керчь и Севастополь. Однако в целом в этом году спрос на эти направления уже начал восстанавливаться.

«По Анапе мы видим сейчас хороший рост. Заканчиваются работы по уборке пляжей: часть уже удалось очистить, где-то отсыпают новый песок взамен вывезенного. Ожидаем, что к 1 июня все пляжи будут готовы к работе. При этом спрос начал расти заранее – уже с января продажи увеличились примерно на 40%. В целом по году ожидаем улучшения примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Но до уровня удачного 2024 года Анапа пока недотягивает: тогда сезон был сильным, в 2025-м был провал, и сейчас ситуация между этими значениями», – отметил собеседник информагентства.

По Эмиратам организованные продажи фактически приостановлены – туроператоры работают в рамках рекомендаций МИДа и Минэкономразвития РФ и это направление не продают в составе турпакетов

Туапсе: последствия атаки БПЛА еще оцениваются, Эмираты – на паузе

Еще одна туристическая точка, которая в этом году столкнулось с проблемами, – Туапсе. После атаки беспилотников 20 апреля произошло возгорание на территории морского терминала – пожар затронул промышленную инфраструктуру. Как сообщал ранее оперативный штаб Краснодарского края, после происшествия в воздухе было зафиксировано двух-, трехкратное превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи. Специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды.

«По Туапсе нужно разбираться более детально, потому что идет ликвидация последствий и пока сложно оценить, как это скажется на море. Сам Туапсе не основной курортный город, туристические зоны находятся рядом: Ольгинка примерно в 20 км и район в устье реки Небуг. Сейчас там уже есть наши туристы, и загрязнений мы не фиксируем, но ситуация может меняться, поэтому пока воздерживаемся от прогнозов. При этом доля Туапсе в черноморском туризме невелика, и в случае перераспределения туристы просто уйдут на другие курорты», – подчеркнул Ромашкин.

Влияние на туристический рынок оказывает и ситуация на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта МИД России рекомендовал гражданам учитывать возможные риски при планировании поездок в ряд стран региона, включая Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Персидского залива.

«По Эмиратам организованные продажи фактически приостановлены – туроператоры работают в рамках рекомендаций МИДа и Минэкономразвития РФ и это направление не продают в составе турпакетов. Авиарейсы при этом выполняются, но это уже самостоятельные поездки. Если направление откроется, восстановление может начаться достаточно быстро, в течение одного-двух месяцев. Но выход на прежние объемы займет больше времени – ориентировочно от трех до шести месяцев. В текущих условиях до конца года рассчитывать на это направление в полном объеме не приходится», – подытожил Сергей Ромашкин.

В целом же, по словам эксперта, структура зарубежного спроса после ближневосточных событий существенно не изменилась. Лидирует Турция, которая, по его оценке, может принять свыше 7 млн российских туристов в этом году. На втором месте Египет, сохранивший стабильный спрос. За третью позицию конкурируют Вьетнам, Таиланд и Китай, при этом наиболее вероятным лидером по итогам года эксперт считает Таиланд.

Как отмечает Ромашкин, зарубежные направления стали доступнее примерно на 5–6% по сравнению с прошлым годом на фоне изменений курса рубля.

Азию сейчас выбирают активно, потому что на фоне сложностей с рядом [ближне-]восточных направлений часть туристического потока переориентировалась именно туда

Азиатский вектор: куда смещаются туристические предпочтения

На этом фоне туристический спрос начал смещаться в сторону более предсказуемых зарубежных направлений, прежде всего юго-восточно-азиатских. Это «Татар-информу» подтвердила эксперт в сфере туризма Екатерина Ростовцева.

«Азию сейчас выбирают активно, потому что на фоне сложностей с рядом [ближне-]восточных направлений часть туристического потока переориентировалась именно туда. На лето стабильно берут Бали, Вьетнам (Нячанг) и Китай (Хайнань) – при этом Китай показывает особенно хороший спрос», – отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что страны ЮВА предлагают принципиально иной формат отдыха – более активный и насыщенный по впечатлениям. По ее словам, это направление не для тех, кто привык проводить отпуск в отеле: здесь туристы чаще перемещаются, ездят на экскурсии и знакомятся с новыми местами.

«Это как будто другая сторона Луны: все очень яркое, насыщенное, цвета буквально выкручены на максимум, и по приезде тебя будто волной накрывает азиатской культурой и атмосферой. При этом и сам отдых разный – например, во Вьетнаме море зависит от сезона и может быть как спокойным, так и с волнами: есть места для серфинга и тихие пляжи. В Таиланде оно, как правило, более спокойное и с большим количеством комфортных пляжей. В целом Азия – это всегда про разнообразие, про очень приветливых людей. Единственный минус – там часто грязно, но быстро привыкаешь и это не вызывает дискомфорта», – отметила эксперт.

По ее словам, средний чек на азиатские направления составляет около 200–250 тыс. рублей. Обычно такая поездка рассчитывается примерно на 10 дней.

«Лететь достаточно далеко: есть разница во времени, и, как следствие, часто возникает джетлаг. Поэтому поездка на 7 дней уже получается не совсем комфортной – после перелета требуется время на адаптацию. Как правило, туристы выбирают формат около 10 дней», – подытожила она.

Заметный рост фиксируется по странам Закавказья, прежде всего Армении и Азербайджану

Эль-Аламейн и Закавказье набирают популярность

Среди новых и активно растущих направлений эксперты выделяют египетский курорт Эль-Аламейн. Он позиционируется как более современная альтернатива классическим пляжным направлениям с высоким уровнем сервиса и «открыточной» морской картинкой.

«Его можно назвать «египетскими Мальдивами» – это достаточно новый курорт на Средиземном море, который только еще начинает пользоваться спросом. Водичка там просто лазурная, потрясающая, очень красивая, и сервис достаточно высокий – тоже хороший вариант для отдыха», – отметила Ростовцева.

Заметный рост также фиксируется по странам Закавказья, прежде всего Армении и Азербайджану. Эти направления все чаще выбирают за гастрономию, атмосферу и короткую логистику, а также за более спокойный и «человечный» формат путешествий.

«Я часто советую Армению и сама была там много раз – это одна из самых гостеприимных и вкусных стран. Азербайджан тоже очень люблю. В целом Кавказ дает хороший уровень сервиса и очень насыщенные впечатления», – рассказала собеседница информагентства.

По ее словам, при планировании зарубежных поездок сегодня в первую очередь важно тщательно продумывать маршрут и формат отдыха, не полагаясь исключительно на самостоятельное бронирование. Кроме того, нужно учитывать возможные риски при раздельной покупке билетов и отелей, а также выбирать более предсказуемые варианты перелетов. И заранее оценивать условия поездки, чтобы избежать сложностей с возвратами и пересадками.

«Самый главный совет сейчас – не быть самостоятельным клиентом. Во время всей этой истории на [Ближнем] Востоке больше всех пострадали те, кто бронировал все отдельно: билеты и отели. Они не смогли договориться о возвратах и часто оставались там за свой счет. А те, кто летит в рамках пакетного тура, находятся под защитой, их всегда могут вернуть вывозными рейсами», – подытожила она.