В АТОР сообщили о росте спроса на отдых у Черного моря после мазутного ЧП

Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма начинает восстанавливать позиции после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«По Анапе мы видим сейчас хороший рост. Заканчиваются работы по уборке пляжей: часть уже удалось очистить, где-то отсыпают новый песок взамен вывезенного. Ожидаем, что к 1 июня все пляжи будут готовы к работе. При этом спрос начал расти заранее – уже с января продажи увеличились примерно на 40%. В целом по году ожидаем улучшения примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Но до уровня удачного 2024 года Анапа пока недотягивает: тогда сезон был сильным, в 2025-м был провал, и сейчас ситуация между этими значениями», – отметил эксперт.

Напомним, после декабрьской катастрофы 2024 года в Керченском проливе повышенное внимание к экологической обстановке сосредоточилось на ряде территорий: Анапе, Витязево, Благовещенской, а также в Керчи и Севастополе.

