В АТОР прокомментировали ситуацию с бактерией, обнаруженной на море в Турции

На текущий момент ни операторы, ни страховые компании не фиксируют обращений в связи с бактерией, обнаруженной на море в Турции. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасной бактерией Vibrio. По словам специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктора Угура Аферина, данная бактерия может вызвать холеру, цитирует доктора газета Milliyet.

«На текущий момент ни операторы, ни страховые компании не фиксируют обращений в связи с данным заболеванием», – прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Он также допустил, что информация об обнаружении этой бактерии никак не повлияет на поток российских туристов в Турцию. По его мнению, цель публикации сообщения о Vibrio – лишь проинформировать отдыхающих.