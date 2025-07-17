В АТОР прокомментировали ситуацию с запретом на купание в море в Египте

В АТОР (Ассоциация туроператоров России) не поступали жалобы от российских туристов по поводу запрета на купание в море в Египте. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее СМИ писали, что российских туристов, прилетевших отдыхать в отель курорта Шарм-эш-Шейха, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море.

«Нам жалобы не поступали», – ответил собеседник агентства.

Он также допустил, что данная информация может быть фейком.

«Там правды – 2%. Я никакой связи не вижу, почему там запрещено туристам плавать, с учетом расположения военной базы», – отметил Мурадян.