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Руc Тат
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Происшествия 18 июня 2023 15:46

В Астане полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка

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Полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка в Астане, заложники освобождены, сообщает пресс-служба МВД Казахстана в своем телеграм-канале.

«Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», - указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одном из банков Астаны вооруженный мужчина захватил заложников.

Как отметили в пресс-службе ведомства, переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

#захват заложников #Казахстан
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