В Астане полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка

Полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка в Астане, заложники освобождены, сообщает пресс-служба МВД Казахстана в своем телеграм-канале.

«Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», - указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одном из банков Астаны вооруженный мужчина захватил заложников.

Как отметили в пресс-службе ведомства, переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.