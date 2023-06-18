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В Астане полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка
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Полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка в Астане, заложники освобождены, сообщает пресс-служба МВД Казахстана в своем телеграм-канале.
«Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», - указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в одном из банков Астаны вооруженный мужчина захватил заложников.
Как отметили в пресс-службе ведомства, переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.
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