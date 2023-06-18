В одном из банков Астаны вооруженный мужчина захватил заложников, к зданию прибыл спецназ

В Астане мужчина заперся с заложниками в отделении банка, полиция ведет переговоры, сообщает РИА Новости.

«Спецназ прибыл к зданию банка в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников», - указано в сообщении.

По предварительной информации, мужчине 30 лет, в заложниках у него находятся семь девушек и один охранник. Полиция данные сведения пока не подтвердила. В захваченном отделении банка клиентов нет.