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В одном из банков Астаны вооруженный мужчина захватил заложников, к зданию прибыл спецназ
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В Астане мужчина заперся с заложниками в отделении банка, полиция ведет переговоры, сообщает РИА Новости.
«Спецназ прибыл к зданию банка в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников», - указано в сообщении.
По предварительной информации, мужчине 30 лет, в заложниках у него находятся семь девушек и один охранник. Полиция данные сведения пока не подтвердила. В захваченном отделении банка клиентов нет.
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