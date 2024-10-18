После предупреждения ФАС в Татарстане бензин АИ-95 продолжает дешеветь

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После недавнего предупреждения Федеральной антимонопольной службы бензин марки АИ-95 продолжает дешеветь в Татарстане, хоть и незначительно. Это следует из данных Татарстанстата за период с 7 по 14 октября.

В республике АИ-95 стал дешевле на одну копейку (0,01%), уменьшившись в цене с 56,37 до 56,36 рубля за литр. На предшествующей неделе он подешевел на 13 копеек (0,24%).

При этом бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) вырос в цене на 54 копейки (0,70%), с 76,88 до 77,42 рубля за литр. В свою очередь бензин марки АИ-92 подорожал на 17 копеек (0,35%), с 51,72 до 51,89 рубля за литр.

Дизельное топливо стало дороже на 14 копеек (0,23%), его цена увеличилась с 62,14 до 62,28 рубля за литр.

В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина за вторую неделю октября в Татарстане выросла с 54,09 до 54,19 рубля за литр. В целом по стране она увеличилась с 58,81 до 58,87 рубля за литр (дизель в РФ подорожал с 67,03 до 67,09 рубля за литр).

Ранее Федеральная антимонопольная служба пообещала усилить контроль за ценами на бензин и дизельное топливо, которые продаются на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».