В Ассоциации МСБ РТ назвали отмену НДС для общепита «рабочей мерой»
Руководитель Комитета по экономике и финансам Ассоциации предприятий МСБ Республики Татарстан Ольга Панина прокомментировала «Татар-информу» освобождение предприятий общественного питания от НДС до конца года.
«Освобождение общепита от НДС до конца года – это мера, которая напрямую улучшает ликвидность отрасли. В общепите выручка быстро уходит в закупки, аренду и зарплаты, поэтому НДС влияет не на прибыль, а на оборотные средства», – отметила Панина.
Она подчеркнула, что отмена налога позволит снизить нагрузку на текущие платежи и уменьшить кассовые разрывы.
«Его (НДС – прим. Т-и) отмена снижает кассовые разрывы и позволяет бизнесу работать без давления на текущие платежи. В результате предприятия могут сохранять цены, выполнять обязательства перед поставщиками и не сокращать персонал», – пояснила эксперт.
По мнению Паниной, мера является своевременной и эффективной, но для стабильной работы сферы общепита важно ее продлить.
«Это рабочая и своевременная мера», – заключила она.