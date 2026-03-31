В Ассоциации МСБ РТ назвали отмену НДС для общепита «рабочей мерой»

Руководитель Комитета по экономике и финансам Ассоциации предприятий МСБ Республики Татарстан Ольга Панина прокомментировала «Татар-информу» освобождение предприятий общественного питания от НДС до конца года.

«Освобождение общепита от НДС до конца года – это мера, которая напрямую улучшает ликвидность отрасли. В общепите выручка быстро уходит в закупки, аренду и зарплаты, поэтому НДС влияет не на прибыль, а на оборотные средства», – отметила Панина.

Она подчеркнула, что отмена налога позволит снизить нагрузку на текущие платежи и уменьшить кассовые разрывы.

«Его (НДС – прим. Т-и) отмена снижает кассовые разрывы и позволяет бизнесу работать без давления на текущие платежи. В результате предприятия могут сохранять цены, выполнять обязательства перед поставщиками и не сокращать персонал», – пояснила эксперт.

По мнению Паниной, мера является своевременной и эффективной, но для стабильной работы сферы общепита важно ее продлить.

«Это рабочая и своевременная мера», – заключила она.