Повышение пенсий, ограничение рассрочек и новые правила кредитов: гид по законам апреля

В апреле произойдут изменения в российских законах и нормативных правовых актах, которые коснутся покупателей, пользующихся рассрочкой; получателей социальных пенсий и некоторых налогоплательщиков. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





Сроки беспроцентной рассрочки сократят: с 1 апреля ее можно оформить максимум на шесть месяцев

Новые правила потребительской рассрочки

С 1 апреля для сервисов рассрочки введут единые требования и контроль со стороны Банка России. В силу вступит федеральный закон, по которому сервисы рассрочки больше не смогут увеличивать стоимость товара при его оплате частями.

Сроки беспроцентной рассрочки сократят: с 1 апреля ее можно оформить максимум на шесть месяцев, с 1 апреля 2028 года – на четыре месяца.

«Новые правила предоставления рассрочки, вступающие в силу с 1 апреля, направлены на повышение защиты прав потребителей. Теперь этот рынок станет более регулируемым и безопасным для граждан», – сказал «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Покупателям дадут возможность погашать рассрочку без штрафов. Максимальный размер неустойки за просрочку ограничат до 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

«Ранее эти вопросы никак не регулировались, и покупатели при приобретении товаров в рассрочку сталкивались с большими наценками, различными комиссионными платежами, скрытыми условиями и огромными штрафами, причем дополнительные деньги могли взиматься даже при досрочном погашении долга. Теперь такого не будет», – пояснил Аксаков.

Деятельность операторов рассрочки переходит под контроль Банка России, что увеличивает защищенность покупателей, добавил депутат. При оформлении крупной рассрочки на сумму более 50 тыс. рублей данные будут передаваться в бюро кредитных историй.

«Это позволит контролировать рост долговой нагрузки на граждан и вместе с тем никак не повлияет на кредитную историю при небольших покупках», – заключил Аксаков.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8% – по официальному уровню инфляции в 2025 году. Перерасчет произойдет автоматически, получателям для этого никуда обращаться не нужно.

«4,3 млн получателей социальных пенсий с 1 апреля получат уже повышенную социальную пенсию – она увеличится на 6,8%», – подтвердила «Татар-информу» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Социальную пенсию в России выплачивают: по старости, по инвалидности, по потере кормильца, детям-сиротам до 18 лет или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет. Это ежемесячная денежная выплата из федерального бюджета.

«Социальная пенсия по старости выплачивается на пять лет позже, чем страховая пенсия по старости. Это, как правило, связано с тем, что гражданин либо не работал, либо не смог набрать необходимый уровень страхового стажа – 15 лет, либо недобрал индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) – на сегодня требуется 30 ИПК. В этом случае назначается социальная пенсия», – добавила Бессараб.

Например, с 1 апреля средний размер социальной пенсии вырастет более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов увеличится на 1,6 тыс. рублей, до 24,5 тыс. рублей. У инвалидов с детства первой группы ежемесячная пенсия вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 25,4 тыс. рублей.

Фактический размер прибавки у каждого получателя будет зависеть от индивидуального размера пенсии.

Также в России проиндексируют пенсии участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» и знаком «Житель осажденного Сталинграда». Повышение распространяется на военных, проходивших службу по призыву; граждан, подвергшихся воздействию радиации; летчиков-испытателей.

Заемщикам с неофициальными доходами могут отказать в выдаче кредита или предложить сумму значительно меньше запрашиваемой

Новые правила выдачи кредитов и микрозаймов

С 1 апреля банки при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) будут использовать только официальные данные из Федеральной налоговой службы и Социального фонда, полученные через систему «Цифровой профиль». Прежде кредитные организации могли использовать любую информацию о заработке: справки по форме банка, выписки по счетам и даже устные заявления клиента.

Теперь заемщикам с неофициальными доходами могут отказать в выдаче кредита или предложить сумму значительно меньше запрашиваемой. Если россиянин работает официально, но работодатель платит налог не с полной суммы, то это может стать поводом для отказа в выдаче кредита. Банки будут видеть только сумму, с которой уплатили налоги и взносы.

Нововведение касается не только новых займов, но и рефинансирования, а также увеличения лимита по кредитным картам.

Еще два изменения: максимальную переплату по займам сроком до одного года снизят со 130% до 100% годовых, а компании и ИП смогут взять микрозаём до 15 млн рублей (до этого было 5 млн рублей).

С 1 апреля физлицам запретят вывозить из России в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги в рублях в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по курсу Центробанка на дату вывоза

Ужесточается вывоз наличных за границу

С 1 апреля физлицам запретят вывозить из России в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги в рублях в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по курсу Центробанка на дату вывоза. Для юридических лиц и ИП такой запрет будет действовать независимо от суммы. Действие закона не распространяется на кредитные организации.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Исключение сделают для вывоза средств за рубеж через аэропорты, определяемые правительством. Понадобятся заверенные банковские выписки, подтверждающие снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иные документы, перечень которых устанавливается Правительством».

Изменение, как говорится в указе, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным, ввели «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности».

С 1 апреля в системе «Честный знак» начнут действовать новые правила для продажи

Новый повод для блокировки продажи по системе «Честный знак»

С 1 апреля в системе «Честный знак» начнут действовать новые правила для продажи духов и туалетной воды, пива и напитков на его основе, обуви, упакованной воды, шин. На кассе при сканировании QR-кода будет проверяться, есть ли действующие разрешительные документы на продукцию.

Если сертификат или декларация о соответствии отсутствуют, просрочены, аннулированы или признаны недействительными, товар не получится добавить в чек. Продажа будет автоматически заблокирована. Нововведение касается товаров, введенных в оборот с 1 сентября 2025 года.

С 1 апреля владельцев заведений общепита, которые работают на упрощенной или патентной системе налогообложения, временно освободят от уплаты НДС

Налоговое послабление для общепита

С 1 апреля владельцев заведений общепита, которые работают на упрощенной или патентной системе налогообложения, временно освободят от уплаты НДС. Льгота будет действовать до конца этого года и распространится на тех предпринимателей, которые только в этом году стали плательщиками НДС.

Прежде от налога освобождались предприниматели, которые выполнят два условия: средняя зарплата сотрудников должна была быть не ниже, чем в среднем по региону, а выручка от общепита – не менее 70% от всех доходов. До конца года эти требования отменили.

«Освобождение общепита от НДС до конца года – это мера, которая напрямую улучшает ликвидность отрасли.

В общепите выручка быстро уходит в закупки, аренду и зарплаты, поэтому НДС влияет не на прибыль, а на оборотные средства. Его отмена снижает кассовые разрывы и позволяет бизнесу работать без давления на текущие платежи. В результате предприятия могут сохранять цены, выполнять обязательства перед поставщиками и не сокращать персонал», – прокомментировала «Татар-информу» руководитель Комитета по экономике и финансам Ассоциации предприятий МСБ Татарстана Ольга Панина.