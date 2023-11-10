Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Арском районе открыли памятник на могиле политика Фатиха Сибагатуллина
В селе Апазово Арского района открыт памятник на могиле государственного и политического деятеля Фатиха Сибагатуллина. Участие в церемонии приняла делегация Нурлатского района, сообщает «Нурлат-информ».
Собравшиеся почтили память политика минутой молчания.
В состав делегации вошли жители района, работавшие под началом Фатиха Сибагатуллина. В разные годы он возглавлял Минпромторг Татарстана, был депутатом Государственной Думы, был главой Нурлатского района. За годы его работы Нурлат получил новый виток развития.
Мероприятия проходят с участием депутатов Государственного Совета РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, глав районов, друзей, соратников и близких политика.
Напомним, что Фатиха Сибагатуллина не стало в июне прошлого года. Ему было 72 года. Подробнее о том, как простились с знаковой фигурой для Татарстана, можно узнать в материале «Сибагатуллин был личностью, оставившей в жизни Татарстана заметный и важный след».
Видео, фото: «Нурлат-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»