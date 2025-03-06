В Арске ветерану СВО вручили орден Мужества

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В Арске состоялось вручение ордена Мужества ветерану специальной военной операции Фидаилю Габдрахманову, который потерял ногу в ходе боевых действий. Несмотря на тяжелую травму, он установил протез и продолжает работать. Награждение состоялось в рамках открытия республиканской выездной выставки «Отец Героя».

«Героями не рождаются, героями становятся. Хотя я бы поспорил с этим. Если человек с детства знает, что такое честь, что такое Родина, значит, родители проделали большую работу», – заявил военный комиссар Арского и Атнинского районов Азат Вахитов.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В этот день орденами Мужества наградили и семьи бойцов, павших в ходе СВО. Награду Айрата Валиуллина получили его родители – Фарида и Рустам Валиуллины. Орден Эдуарда Ихсанова вручили его сестре Эльвине. Память погибших почтили минутой молчания.

На выставке представили фотографии героев, награжденных орденами Мужества и медалями «За отвагу».

«Наши деды сражались с фашизмом, отцы воевали в Афганистане и Чечне, а сегодня их сыновья защищают Родину. Это связь поколений. Уважаемые родители, спасибо вам за воспитание таких детей», – заметил руководитель общественной организации «Боевое братство», ветеран боевых действий Сергей Багаутдинов.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

«Ничто не облегчит боль семей, потерявших родных. Мы желаем родителям, женам и детям бойцов терпения и сил. Герои не должны быть забыты. Пока жива память, у нас есть будущее», – добавил он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой