В Арске построят стоматологическую поликлинику за 60,5 млн рублей
Из бюджета Татарстана на строительство новой стоматологической поликлиники будет направлено 60,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной документации, подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, в том числе установить и смонтировать оборудование.
Заявки принимаются до 14 июня. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
Работы необходимо выполнить до 30 ноября. Подрядчик станет известен 16 июня.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Куюках по нацпроекту началось строительство врачебной амбулатории.