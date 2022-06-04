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Ру Тат
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Строительство
4 июня 2022  12:05
Эльза Кузнецова

В Арске построят стоматологическую поликлинику за 60,5 млн рублей

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Из бюджета Татарстана на строительство новой стоматологической поликлиники будет направлено 60,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, в том числе установить и смонтировать оборудование. 

Заявки принимаются до 14 июня. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Работы необходимо выполнить до 30 ноября. Подрядчик станет известен 16 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Куюках по нацпроекту началось строительство врачебной амбулатории.
 

#арский район
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