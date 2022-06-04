В Куюках по нацпроекту началось строительство врачебной амбулатории

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана началось строительство трехэтажной врачебной амбулатории. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Этот объект очень важный и долгожданный. Сейчас в Куюках есть только фельдшерско-акушерский пункт. Новая врачебная амбулатория должна улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи. Она рассчитана на 100 посещений в смену», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы, забиты основные сваи в количестве 229 штук, произведена отсыпка грунта, установлена опалубочная система. На объекте работают две бригады. К следующей неделе строители планируют начать кладку первого этажа. Параллельно они занимаются инженерными сетями.

На стройку выехал глава района Ильхам Кашапов. Он отметил важность объекта для этого населенного пункта, а также поручил соблюдать график работ и сдать его в срок. «Планируется, что строительство завершится в этом году», — объяснила собеседница агентства.

Площадь здания составит 1734,5 кв. метра. Объект возводится за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.