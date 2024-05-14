В Арске началось заселение 48-квартирного соципотечного дома

Фото: © Госжилфонд при Раисе РТ

Сегодня в Арске началось заселение 48-квартирного жилого дома №18 по улице Баки Урманче. Дом возводился за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ по республиканской программе социальной ипотеки.

Квартиры в доме приобрели работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель. Дом двухподъездный, четырехэтажный. Общая площадь квартир в нем составляет около 3 тыс. кв.м. В доме расположено 12 – однокомнатных, 24 – двухкомнатных и 12 – трехкомнатных квартиры. Все они полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, сообщили в Госжилфонде.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв.м. План по вводу жилья на текущий год выполнен на 52,6 %.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2023 году через Госжилфонд свои жилищные условия улучшили около трех тысяч татарстанских семей. Это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».