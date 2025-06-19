В Арске капитально обновили здание, где работают мировые судьи

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Арске завершен капитальный ремонт здания, в котором работают мировые судьи Арского района РТ. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».

Здание 1974 года постройки не только привели в порядок внешне, но и значительно модернизировали для повышения комфорта и безопасности. Улучшена кровля, благоустроена прилегающая территория, установлены системы охраны и видеонаблюдения, обновлена мебель и компьютерное оборудование, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова у нас есть прекрасная возможность улучшать материально-техническое обеспечение мировых судей, в том числе проводить ремонты», – заметил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, обращаясь к собравшимся на церемонии открытия обновленного здания.

«Отрадно, что здание теперь полностью соответствует современным требованиям для эффективного отправления правосудия и комфортного пребывания граждан на судебных участках», – подчеркнул он.

С момента начала работы мировых судей в Арском районе в 2000 году их нагрузка значительно увеличилась. Только в 2024 году они рассмотрели 8348 дел и материалов – это на 22% больше, чем в 2023 году.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Для обеспечения эффективного рабочего процесса судебные участки оборудованы просторными кабинетами судей, функциональными залами судебных заседаний, архивными помещениями и комнатой для приема пищи работниками аппаратов мировых судей. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Почетными гостями мероприятия также стали председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, руководитель исполкома Арского района республики Алмаз Хисамутдинов.