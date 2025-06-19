Загидуллин: Цифровизация ускорила процесс судопроизводства

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин

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В этом году исполняется 25 лет со дня основания института мировых судей в Татарстане. За это время цифровые сервисы значительно упростили жизнь жителей республики и ускорили процессы судебного делопроизводства. Об этом заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции по цифровизации среди регионов страны. Раис РТ Рустам Минниханов уделяет этому направлению особое внимание.

Министерство юстиции в свою очередь проводит непрерывную работу по внедрению цифровых решений, направленных на упрощение взаимодействия жителей республики с мировыми судьями, подчеркнул руководитель ведомства.

«На всех судебных участках мировых судей функционирует система электронного правосудия. Этот сервис позволяет гражданам и юридическим лицам обращаться на судебные участки в электронном виде», – заметил министр.

Загидуллин также подчеркнул растущую популярность сервиса. «Если в 2023 году, первый полноценный год функционирования, была подана 91 тыс. документов в электронном виде, то в 2024 году – уже более 140 тыс.», – привел он точные данные.