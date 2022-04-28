news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
28 апреля 2022  16:24
Дамир Садриев

В Армении назвали причины отказа от приглашения Медведевой в сборную страны

news_top_970_100

Федерация фигурного катания Армении назвала причину отказа приглашения фигуристки Евгении Медведевой в сборную страны. По словам президента организации Мелании Степанян, дело в смене фамилии. Об этом сообщает Metaratings.

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – заявила Степанян.

Стоит отметить, что отцом Евгении Медведевой является армянский бизнесмен Арман Бабасян, матерью – экс-фигуристка Жанна Медведева.

Напомним, ранее Евгения Медведева раскрыла детали откровенной фотосессии для журнала Maxim.

#фигурное катание #Евгения Медведева
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100