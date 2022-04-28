В Армении назвали причины отказа от приглашения Медведевой в сборную страны

Федерация фигурного катания Армении назвала причину отказа приглашения фигуристки Евгении Медведевой в сборную страны. По словам президента организации Мелании Степанян, дело в смене фамилии. Об этом сообщает Metaratings.

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – заявила Степанян.

Стоит отметить, что отцом Евгении Медведевой является армянский бизнесмен Арман Бабасян, матерью – экс-фигуристка Жанна Медведева.

Напомним, ранее Евгения Медведева раскрыла детали откровенной фотосессии для журнала Maxim.